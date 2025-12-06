Navike pri pranju veša koje oštećuju i odjeću i mašinu: Da li ih i vi imate?

Pranje veša je danas mnogo lakše nego ikad - deterdženti se prodaju u spakovanim dozama, sadrže efikasnije enzime za čišćenje i bolji su za životnu sredinu.

Ipak postoje neka pravila koja su danas prevaziđena jer su aparati daleko moderniji i imaju opcije koje ranije nisu ni postojale.

1. Ponedjeljak pretvarate u "dan za pranje veša"

"Perite u ponedjeljak, peglajte u utorak, krpite u srijedu, mućkajte u četvrtak, čistite u petak i pečete u subotu” bila je mantra koju je svaka mlada žena naučila prije mnogo godina. Zaboravite ovaj raspored i riješite se staromodne ideje da ostavite sav veš da se pere za jedan dan jer to može biti preopterećujuće, piše Real Simple.

Uložite i nabavite više korpi za pranje veša i naučite članove domaćinstva da odvajaju prljavi veš po boji i vrsti tkanine. Ubacite jednu korpu za veš prije posla i prebacite je u sušaru kasnije tokom dana. Dodajte još jednu korpu za pranje prije spavanja i osušite je sljedećeg jutra.

2. Koristite toplu vodu za čistiju odjeću

Nekada se odjeća kuhala u velikom loncu sa vrućom vodom na vatri da bi se očistila. Ta odjeća je bila ili teški pamuk ili lan koji je mogao da izdrži visoke temperature. Današnje sintetičke tkanine i fino tkane prirodne svile i pamuk neće preživjeti višestruko pranje toplom vodom.

Pored toga, topla voda može da dovede do toga da tamna odjeća izblijedi. Sa napretkom u efikasnosti čišćenja deterdženata za veš visokih deterdženata, hladna ili topla voda je sve što vam je potrebno da uklonite većinu mrlja i prljavštine.

3. Dodajete više deterdženta za čistiju odjeću

Dodavanje više deterdženta svakom pranju može izgledati kao rješenje za čistiju odjeću, ali zapravo može da pogorša stvari. Prekomjerno doziranje deterdženta ostavlja ostatke u tkaninama koji zadržavaju prljavštinu i mirise i čine odjeću krutom.

Jedna od najgorih navika pranja veša je punjenje mašine za pranje veša i sipanje tečnog deterdženta preko prljave odjeće ili bacanje nekoliko kapsula deterdženta. Visoko efikasnim mašinama za pranje veša sa prednjim i gornjim punjenjem potrebna je samo jedna kapsula ili oko dvije kašičice tečnog deterdženta za veš po punom pranju veša.

4. Mislite da je odjeća puna mirisa čista

Iako možda volite miris deterdženta koji ostaje u vašoj odjeći nakon pranja, to ne znači da je tkanina čista. Čist veš nema mirise masnoće, znoja ili hrane.

Deterdženti jakog mirisa često maskiraju te mirise, ali se oni vraćaju kada ih naša tjelesna toplota oslobađa iz tkanine. Pokušajte da perete odjeću deterdžentom bez mirisa da biste vidjeli da li vam je odjeća čista.

5. Podesite brojčanike mašine za pranje i sušenje veša i nikada ih ne mijenjate

Uštedjet ćete novac i imati bolje rezultate pranja veša ako odvojite vrijeme da resetujete veličinu punjenja, ciklus pranja veša, temperaturu vode i podešavanja sušenja za svako punjenje veša.

Razmotrite količinu veša, nivo zaprljanosti i vrstu tkanine koju perete svaki put kada punite mašinu za pranje ili sušenje veša.

6. Mislite da ne morate da čitate etikete

Da li vam se ikada desilo da se odjeća skupi ili da se boja razmaže po cijelom vešu ili da je jakna od mikrofibera izašla iz mašine za pranje veša prekrivena pahuljastim vlaknima? Ovi problemi su vjerovatno mogli biti spriječeni da ste odvojili vrijeme da pročitate etikete.

Američka Federalna trgovinska komisija nalaže etikete za njegu na odjeći i tekstilu koji se prodaju u ovoj zemlji.

Etikete identifikuju sadržaj vlakana i pružaju uputstva za čišćenje. Iako će većina proizvođača preporučiti najkonzervativniji metod čišćenja kako bi odjeća izgledala kao nova, sa nekim iskustvom u pranju veša, možete odlučiti da li ćete prati u mašini za veš, ručno prati ili hemijski čistiti vaš odjevni predmet, prenosi Politikin Magazin.