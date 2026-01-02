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SAVJETI ČISTAČA

Neugodni mirisi iz frižidera: Na ovaj način mogu nestati

Pomiješajte dvije kašike ekstrakta s jednom čašom vode i koristite ovu smjesu za brisanje polica u frižideru

Neugodni mirisi iz frižidera. Pexels

Dž. M.

2.1.2026

Neugodni mirisi iz frižidera mogu biti prava smetnja, ali postoje jednostavni načini kako ih ukloniti. Jedan od savjeta profesionalnih čistača je korištenje ekstrakta vanilije.

Pomiješajte dvije kašike ekstrakta s jednom čašom vode i koristite ovu smjesu za brisanje polica u frižideru. Vanilija ima dugotrajan dezodorirajući učinak, pa će frižider zadržati svjež miris i nakon čišćenja.

Za prirodne alternative, možete iskoristiti limun, sodu bikarbonu i so. Otvorite kutiju sode bikarbone i ostavite je u frižideru kako bi upila neugodne mirise. Također, narežite limun i pospite ga sodom bikarbonom i solju te ih ostavite na tanjiru unutar frižidera. Ova kombinacija učinkovito neutralizira neugodne arome.


Najbolji način za sprječavanje neugodnih mirisa u frižideru je redovno čišćenje i brzo reagiranje na prolijevanje hrane. Temeljno čišćenje polica, uklanjanje pokvarene hrane i održavanje čistoće unutrašnjosti pomoći će da vaš frižider ostane svjež i bez mirisa.

# MIRISI
# FRIŽIDER
# ČIŠĆENJE
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