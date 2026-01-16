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TRENDOVI ZA 2026.

Ured koji podsjeća na dom: Pogled u kreativni prostor Margot Robi

Smeđa se vraća u velikom stilu kao jedna od vodećih boja za interijere

Margot Robbie. Instagram

A. P.

16.1.2026

Poslovni prostor koji više podsjeća na kućni ured nego na klasičan ured danas je sve češći izbor kreativnih kompanija, a jedan od najstiliziranijih primjera svakako je ured produkcijske kuće LuckyChap. Osnovali su je Margot Robi (Robbie), Tom Akerlej (Ackerley), Džosej Meknamara (Josey McNamara) i Sofi Ker (Sophie Kerr), a njihov interijer doista izgleda kao prostor u kojem biste željeli provoditi vrijeme – udoban, topao i inspirativan.

Umjesto hladnih radnih stolova, ured odiše domaćom atmosferom, s teksturama, zaobljenim komadima namještaja i eklektičnim detaljima koji prostoru daju karakter. Ipak, kroz cijeli interijer provlači se zajednička nit: smeđa boja. Od kvadratnog tepiha preko bež kauča do sjenila u nijansama pijeska, smeđa se pojavljuje u svim toplim, smirujućim varijantama.

Smeđa se, kako navodi Homes & Gardens, 2026. godine vraća u velikom stilu kao jedna od vodećih boja za interijere. Nekada odbačena kao zastarjela i „dosadna“, danas je popularna zbog svoje univerzalne privlačnosti – odlično funkcionira u klasičnim i savremenim prostorima te se lako kombinira s drugim bojama.


Ako želite u svom domu dočarati suvremeni kalifornijski ugođaj poput ureda LuckyChap, najbolje je krenuti s manjim promjenama. Stručnjaci savjetuju umjerenu upotrebu smeđe kako prostor ne bi djelovao preteško. Veći komadi namještaja, poput sofe ili komode u nijansama oraha, najbolje je kombinirati sa svijetlom, neutralnom pozadinom. Tako smeđa unosi toplinu i karakter, a pritom ostaje nenametljiva i omogućava drugim detaljima da dođu do izražaja. 

Za one koji još uvijek nisu sigurni je li smeđa pravi izbor, dovoljni su mali akcenti: jastučić u karamel nijansi, stolna lampa s postoljem od svijetlog drva ili dekorativni okvir u toplim tonovima. 

Budući da ured postaje drugo mjesto na kojem provodimo najviše vremena nakon doma, njegovo uređenje je ključno. Stilizirane i umirujuće boje najbolji su način da prostor djeluje i osvježavajuće i poticajno, a smeđa u 2026. godini donosi upravo tu ravnotežu između topline i sofisticiranog stila. 

# URED
# INTERIJER
# MARGOT ROBBIE
# DOM
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