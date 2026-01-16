Ured koji podsjeća na dom: Pogled u kreativni prostor Margot Robi

Poslovni prostor koji više podsjeća na kućni ured nego na klasičan ured danas je sve češći izbor kreativnih kompanija, a jedan od najstiliziranijih primjera svakako je ured produkcijske kuće LuckyChap. Osnovali su je Margot Robi (Robbie), Tom Akerlej (Ackerley), Džosej Meknamara (Josey McNamara) i Sofi Ker (Sophie Kerr), a njihov interijer doista izgleda kao prostor u kojem biste željeli provoditi vrijeme – udoban, topao i inspirativan.

Umjesto hladnih radnih stolova, ured odiše domaćom atmosferom, s teksturama, zaobljenim komadima namještaja i eklektičnim detaljima koji prostoru daju karakter. Ipak, kroz cijeli interijer provlači se zajednička nit: smeđa boja. Od kvadratnog tepiha preko bež kauča do sjenila u nijansama pijeska, smeđa se pojavljuje u svim toplim, smirujućim varijantama.

Smeđa se, kako navodi Homes & Gardens, 2026. godine vraća u velikom stilu kao jedna od vodećih boja za interijere. Nekada odbačena kao zastarjela i „dosadna“, danas je popularna zbog svoje univerzalne privlačnosti – odlično funkcionira u klasičnim i savremenim prostorima te se lako kombinira s drugim bojama.



