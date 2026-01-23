Ove biljke nikada ne treba držati u kući, donose nemir i nesreću

Mnogi od nas vole da dom miriše na svježe cvijeće. Međutim, prema starim narodnim vjerovanjima, pojedine biljke nije poželjno držati unutar kuće – bez obzira na to koliko lijepo izgledale ili mirisale.
Vjeruje se da određene vrste mogu narušiti porodični sklad, privući negativnu energiju pa čak i uzrokovati emotivni razdor među ukućanima. Ako vjerujete u moć simbola i tradiciju, možda biste trebali razmisliti o tome da ih premjestite ili potpuno uklonite iz zatvorenog prostora.
Jorgovan
Jorgovan je poznat po svom opojnom i nježnom mirisu. Ipak, prema narodnom vjerovanju, ovoj biljci nije mjesto u zatvorenom prostoru.
Stari običaji govore da jorgovan treba da raste u dvorištu ili na terasi, gdje ima dovoljno prostora i prirodne energije. Vjeruje se da miris jorgovana u kući priziva tugu i otvara vrata prošlosti. Ako ga imate u dnevnom boravku ili hodniku, možda je vrijeme da mu pronađete mjesto vani.
Crveni karanfil
Iako je crveni karanfil popularan zbog svoje boje i dugotrajnosti, narodna vjerovanja mu pripisuju negativnu simboliku. Smatra se da ova biljka unosi nemir u dom, podstiče rasprave i stvara tenzije među partnerima. Vjeruje se da crveni karanfili nose energiju agresije, sukoba i nesklada.
Kaktus
Kaktusi su postali omiljeni ukrasi u modernim enterijerima – praktični su, dekorativni i ne zahtijevaju mnogo pažnje. Ipak, prema narodnim tumačenjima, kaktusi nisu poželjni u određenim dijelovima doma, posebno u spavaćoj sobi.
Zbog svojih oštrih bodlji, vjeruje se da kaktus simbolično unosi oštru i distanciranu energiju, što može negativno utjecati na bliskost i intimnost među partnerima. Umjesto pored kreveta, preporučuje se da kaktuse držite na prozoru ili terasi, gdje imaju više svjetla.
Narodna vjerovanja nisu naučno dokazana, ali prenose se stoljećima. Bilo da vjerujete u njih ili ne, možda nije naodmet razmisliti o simbolici biljaka koje unosimo u svoj dom.