Ove biljke nikada ne treba držati u kući, donose nemir i nesreću

Mnogi od nas vole da dom miriše na svježe cvijeće. Međutim, prema starim narodnim vjerovanjima, pojedine biljke nije poželjno držati unutar kuće – bez obzira na to koliko lijepo izgledale ili mirisale.

Vjeruje se da određene vrste mogu narušiti porodični sklad, privući negativnu energiju pa čak i uzrokovati emotivni razdor među ukućanima. Ako vjerujete u moć simbola i tradiciju, možda biste trebali razmisliti o tome da ih premjestite ili potpuno uklonite iz zatvorenog prostora.

Jorgovan

Jorgovan je poznat po svom opojnom i nježnom mirisu. Ipak, prema narodnom vjerovanju, ovoj biljci nije mjesto u zatvorenom prostoru.

Stari običaji govore da jorgovan treba da raste u dvorištu ili na terasi, gdje ima dovoljno prostora i prirodne energije. Vjeruje se da miris jorgovana u kući priziva tugu i otvara vrata prošlosti. Ako ga imate u dnevnom boravku ili hodniku, možda je vrijeme da mu pronađete mjesto vani.