Posvetite ružama malo pažnje sada, cvjetaće bujnije u proljeće

Januar je uglavnom miran mjesec u bašti, ali je ružama baš sada potrebno malo pažnje.

Vlažno i kišovito vrijeme stvara idealne uslove za razvoj gljivičnih bolesti koje mogu ozbiljno oslabiti biljku i spriječiti cvjetanje na proljeće.

Dobra vijest je da postoje neki vrlo jednostavni poslovi kojima možete da spriječite tako nepovoljan ishod. Mali koraci koji će napraviti značajnu razliku kad dođe vrijeme da ruže procvjetaju.

Tokom zime, opalo lišće oko ruža zadržava vlagu i postaje savršeno mjesto za razvoj gljivičnih spora. One tu mogu da prežive mjesecima i da se, čim temperature porastu, prošire na biljku. Kiša dodatno pomaže širenju jer kapljice vode prenose spore sa zemlje na stabljike i listove.

Najefikasniji način zaštite ruža nije prskanje hemijom, već temeljno čišćenje oko biljke. Dovoljno je da sakupite sve opale i trule listove iz podnožja ruže. Time uklanjate izvor zaraze prije nego što se problemi uopšte pojave.

Kako pravilno ukloniti lišće i gdje s njim

Nosite rukavice dok skupljate lišće i nakon toga operite ruke, jer se spore lako prenose dodirom. Alat koji koristite također treba očistiti kako se zaraza ne bi širila dalje po bašti.

Opalo lišće nemojte stavljati u kompost jer temperatura u komposteru nije dovoljna da uništi gljivice. Najbolje je da ga bacite u kućni otpad ili, ako je dozvoljeno u vašem kraju, da ga spalite.

Mali trud za velike cvjetove

Ovo kratko zimsko čišćenje je najjednostavniji način da ruže dočekaju proljeće zdrave i snažne. Kada krene nova sezona rasta, biljke će imati više energije za razvoj krupnih, lijepih cvjetova i biće otpornije na štetočine i bolesti, prenosi Blic.