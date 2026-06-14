Zaboravite hemikalije: Ovaj kućni trik može otjerati mrave za nekoliko dana

S dolaskom toplijeg vremena i početkom sezone druženja na otvorenom, mnogi će ponovo iznijeti roštilje, vrtni namještaj i opremu za piknike. Ipak, ljeto sa sobom donosi i neželjene posjetioce koji mogu pokvariti uživanje – mrave.

Ovi mali insekti posebno su aktivni tokom toplih mjeseci, kada šire svoja staništa i traže nove izvore hrane za rastuće kolonije.

Problem se javlja kada otkriju lako dostupan izvor hrane, jer iza sebe ostavljaju mirisne tragove koje slijede ostali članovi kolonije. Na taj način jedan mrav može vrlo brzo privući veliki broj drugih, pa se za kratko vrijeme mogu pojaviti u vrtu, na terasi, tokom piknika ili čak unutar doma.

Hemikalije nisu potrebne

Heather Dessinger, stručnjakinja za dom i osnivačica platforme Mommy Potamus, vjeruje da borba protiv mrava ne zahtijeva pribjegavanje jakim hemikalijama ili insekticidima.

Prema njenim riječima, rješenje leži u sastojku koji većina ljudi već ima u svojim kuhinjama- sodi bikarboni:

- Šećer u prahu privlači mrave, a soda bikarbona ih ubija. Pomiješajte jedan dio šećera s jednim dijelom sode bikarbone, a zatim smjesu stavite u plitke poklopce gdje god vidite mrave - objasnila je.

Kako funkcioniše kombinacija šećera i sode bikarbone. Iako na prvi pogled zvuči neobično, ova kombinacija ima vrlo jednostavan princip djelovanja. Šećer privlači mrave, dok soda bikarbona djeluje nakon što je pojedu.

Prema riječima stručnjaka, mravi ne mogu tolerisati reakciju koju soda bikarbona izaziva u njihovom probavnom sistemu. Kada je konzumiraju, stvaraju se gasovi koji su im štetni, piše Express .

Što je još važnije, mravi često dio hrane koju pronađu odnose natrag u koloniju. Zbog toga mješavina šećera i sode bikarbone može dospjeti do gnijezda, gdje potencijalno može utjecati na veći broj jedinki i oslabiti cijelu koloniju.

Kako pravilno koristiti ovaj trik?

Postupak je vrlo jednostavan. Potrebno je pomiješati jednake količine sode bikarbone i šećera u maloj posudi. Smjesu zatim možete rasporediti po plitkim poklopcima, čepovima za boce, komadima kartona ili papira. Ovaj način postavljanja olakšava kasnije čišćenje ako mravi rasprše dio sadržaja. Preporučljivo je smjesu postaviti na sva mjesta gdje ste primijetili mrave, jer se tu najčešće nalaze njihovi mirisni tragovi. Osim toga, korisno je postaviti je blizu ulaznih vrata, terasa ili drugih mjesta kroz koja mravi ulaze u dom.

Ako primijetite mrave oko mamca, stručnjak savjetuje da ih ne uznemiravate .Nakon dan ili dva, broj mrava bi se trebao značajno smanjiti, a u nekim slučajevima će potpuno nestati iz tog područja. Jedna od najvećih prednosti ovog rješenja je što ne uključuje prskanje hemikalija po vrtu, dvorištu ili unutar kuće.

Zbog toga ga mnogi smatraju prirodnijom alternativom tradicionalnim sredstvima protiv insekata. Međutim, iako su to sastojci koji se često koriste u domaćinstvu, potreban je oprez. Velike količine sode bikarbone mogu biti štetne ako ih progutaju djeca ili kućni ljubimci, pa smjesu treba staviti na mjesta koja nisu lako dostupna.

U vrijeme kada mnogi traže jednostavna, jeftina i prirodnija rješenja za svakodnevne probleme, kombinacija šećera i sode bikarbone postala je jedan od najpopularnijih kućnih trikova protiv mrava.

Osim što ne zahtijevaju skupe proizvode, sastojci su dostupni u gotovo svakom domu , a priprema traje samo nekoliko minuta. Za sve koji planiraju uživati ​​u svom vrtu, terasi ili pikniku bez neželjenih gostiju ovog ljeta, ovaj jednostavan trik bi mogao biti vrijedan isprobavanja.