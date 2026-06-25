Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MIRIS KOJI TJERA

Bijeli luk protiv puževa: Jednostavan prirodni način da zaštitite baštu

Puževi mogu brzo uništiti mlade biljke, a pripravak od bijelog luka može pomoći da ih držite dalje od sadnica

Bijeli luk može pomoći da puževi zaobiđu vaše biljke. Pixabay

I. Š.

25.6.2026

Puževi su među najupornijim štetočinama u bašti. Hrane se lišćem, cvjetovima, stabljikama, lukovicama, gomoljima i krompirom, a iza sebe ostavljaju nepravilne rupe i prepoznatljiv srebrnkasti trag sluzi.

Najaktivniji su u proljeće i ljeto, naročito nakon zalaska sunca te tokom toplog i vlažnog vremena. Danju se uglavnom skrivaju u zemlji, ispod lišća, kamenja i na drugim hladnim, tamnim mjestima.

Prirodna zaštita

Jedan od prirodnih načina borbe protiv puževa je bijeli luk. Njegov intenzivan miris može odbiti puževe i pomoći da se zaštite mlade biljke.

Za domaći pripravak potrebno je usitniti dvije glavice bijelog luka i prokuhati ih u nekoliko litara vode. Nakon kuhanja smjesu treba procijediti i ostaviti da se ohladi.

Prskanje biljaka

Jednu kašiku dobijenog pripravka razrijedite u četiri litre vode. Smjesu nanesite na mlade biljke jednom sedmično, najbolje u večernjim satima.

Pripravak se može prskati po listovima biljaka, ali tretman treba ponoviti nakon kiše. Redovna primjena može pomoći da puževi zaobiđu biljke, bez upotrebe jakih hemijskih sredstava.

# BAŠTA
# VRT
# PUŽ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.