Bijeli luk protiv puževa: Jednostavan prirodni način da zaštitite baštu

Puževi su među najupornijim štetočinama u bašti. Hrane se lišćem, cvjetovima, stabljikama, lukovicama, gomoljima i krompirom, a iza sebe ostavljaju nepravilne rupe i prepoznatljiv srebrnkasti trag sluzi.

Najaktivniji su u proljeće i ljeto, naročito nakon zalaska sunca te tokom toplog i vlažnog vremena. Danju se uglavnom skrivaju u zemlji, ispod lišća, kamenja i na drugim hladnim, tamnim mjestima.

Prirodna zaštita

Jedan od prirodnih načina borbe protiv puževa je bijeli luk. Njegov intenzivan miris može odbiti puževe i pomoći da se zaštite mlade biljke.

Za domaći pripravak potrebno je usitniti dvije glavice bijelog luka i prokuhati ih u nekoliko litara vode. Nakon kuhanja smjesu treba procijediti i ostaviti da se ohladi.

Prskanje biljaka

Jednu kašiku dobijenog pripravka razrijedite u četiri litre vode. Smjesu nanesite na mlade biljke jednom sedmično, najbolje u večernjim satima.

Pripravak se može prskati po listovima biljaka, ali tretman treba ponoviti nakon kiše. Redovna primjena može pomoći da puževi zaobiđu biljke, bez upotrebe jakih hemijskih sredstava.