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Jednostavan trik za tvrdokorne mrlje od trave: Soda bikarbona vraća odjeći čistoću

Uz malo sode bikarbone, blagog deterdženta i hladne vode, mrlje od trave mogu se ukloniti bez skupih sredstava za čišćenje

Soda bikarbona može biti jednostavno i efikasno rješenje za uklanjanje tvrdokornih mrlja od trave. Screenshot

I. Š.

27.6.2026

Mrlje od trave čest su problem tokom proljeća i ljeta, posebno nakon boravka u prirodi, rada u vrtu ili dječije igre na otvorenom. Iako djeluju tvrdokorno, mogu se uspješno ukloniti ako se tretiraju na vrijeme i odgovarajućim sredstvima.

Jedno od najjednostavnijih rješenja je soda bikarbona, koja se pokazala efikasnom za čišćenje većine tkanina poput pamuka, poliestera i sintetičkih materijala. Međutim, stručnjaci upozoravaju da nije preporučljiva za osjetljive tkanine poput svile i vune, jer može oštetiti njihova vlakna.

Za uklanjanje mrlje potrebno je posuti sodu bikarbonu preko zaprljanog dijela, nježno je utrljati mekanom četkom ili starom četkicom za zube, a zatim mrlju prebrisati krpom namočenom u mješavinu blagog deterdženta i hladne vode.

Nakon toga tkaninu treba dobro isprati hladnom vodom. Ako tragovi mrlje i dalje ostanu, postupak se može ponoviti, a odjeću na kraju oprati prema uputama proizvođača. Pravilnim i pravovremenim tretmanom većina mrlja od trave može se ukloniti bez upotrebe agresivnih hemijskih sredstava.

# ODJEĆA
# TRIKOVI
# SODA BIKARBONA
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