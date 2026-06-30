Savjeti za preživljavanje vrućina bez klime: Šta zaista pomaže

Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da ekstremne vrućine, posebno kada su praćene visokom vlagom, mogu predstavljati ozbiljan rizik za sve ljude, a najugroženiji su djeca, starije osobe i hronični bolesnici.
Na stepen opasnosti ne utiče samo temperatura, nego i drugi faktori poput vlažnosti zraka, oblačnosti i jačine vjetra. Zato meteorolozi koriste posebne pokazatelje, kao što su indeks toplote i WBGT, koji daju realniju procjenu koliko dugo je sigurno boraviti na otvorenom ili obavljati fizički napor.
Tijelu potreban predah
Primjer pokazuje da boravak u hladu pri 32 stepena u suhoj klimi može biti manje rizičan nego boravak na otvorenom, u nezasjenjenom prostoru poput parka, pri 27 stepeni u uslovima visoke vlažnosti.
Posebno zabrinjavaju situacije kada noću ne dolazi do značajnijeg pada temperature, jer tijelo tada nema dovoljno vremena da se oporavi od dnevnog toplinskog opterećenja.
- Tijelu je potreban predah. Ako se to ne dogodi tokom noći, sljedeći dan počinjemo s manjkom snage - upozorila je Ešil Vard (Ashley Ward), direktorica Heat Policy Innovation Hub-a pri Univerzitetu Duke.
Prema njenim riječima, kada noćna temperatura ne padne ispod 24 stepena Celzijusa, češće se bilježe toplotne bolesti, toplotni udar pa i smrtnost.
Ako nema klima-uređaja, preporuka je potražiti javne rashlađene prostore, poput biblioteka, tržnih centara i kina.
U domu može pomoći izdvajanje jednog "hladnog ugla" za odmor i spavanje. tzv. isparivački rashladni uređaji mogu koristiti u suhoj klimi, ali u vlažnim područjima mogu pogoršati uslove pa je tada praktičniji ventilator.
Stručnjaci savjetuju i redovno unošenje tečnosti, kvašenje odjeće te hlađenje ruku, stopala, pazuha i vrata hladnom vodom ili oblogom. Tokom vježbanja treba izbjegavati najtopliji dio dana i ponijeti više vode nego što se čini potrebnim.
Rani znakovi
Rani znakovi problema su obilno znojenje, grčevi i glavobolja, a kasnije se mogu javiti ubrzan rad srca, vrtoglavica, zbunjenost, nerazgovijetan govor i nesvjestica.
Ward poručuje da tada treba odmah tražiti pomoć, dok ljekar Bharat Venkat iz UCLA Heat Laba upozorava da radnici često nemaju kontrolu nad pauzama i mjestom rada.
- Većina radnika zapravo nema kontrolu nad svojim vremenom niti nad tim gdje rade - naveo je.