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TOPLOTNI VAL

Savjeti za preživljavanje vrućina bez klime: Šta zaista pomaže

Primjer pokazuje da boravak u hladu pri 32 stepena u suhoj klimi može biti manje rizičan nego boravak na otvorenom

Rashlađivanje bez klime. Unsplash

Z. V.

30.6.2026

Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da ekstremne vrućine, posebno kada su praćene visokom vlagom, mogu predstavljati ozbiljan rizik za sve ljude, a najugroženiji su djeca, starije osobe i hronični bolesnici.

Na stepen opasnosti ne utiče samo temperatura, nego i drugi faktori poput vlažnosti zraka, oblačnosti i jačine vjetra. Zato meteorolozi koriste posebne pokazatelje, kao što su indeks toplote i WBGT, koji daju realniju procjenu koliko dugo je sigurno boraviti na otvorenom ili obavljati fizički napor.

Tijelu potreban predah

Primjer pokazuje da boravak u hladu pri 32 stepena u suhoj klimi može biti manje rizičan nego boravak na otvorenom, u nezasjenjenom prostoru poput parka, pri 27 stepeni u uslovima visoke vlažnosti.

Posebno zabrinjavaju situacije kada noću ne dolazi do značajnijeg pada temperature, jer tijelo tada nema dovoljno vremena da se oporavi od dnevnog toplinskog opterećenja.

- Tijelu je potreban predah. Ako se to ne dogodi tokom noći, sljedeći dan počinjemo s manjkom snage - upozorila je Ešil Vard (Ashley Ward), direktorica Heat Policy Innovation Hub-a pri Univerzitetu Duke.

Prema njenim riječima, kada noćna temperatura ne padne ispod 24 stepena Celzijusa, češće se bilježe toplotne bolesti, toplotni udar pa i smrtnost.

Ako nema klima-uređaja, preporuka je potražiti javne rashlađene prostore, poput biblioteka, tržnih centara i kina.

U domu može pomoći izdvajanje jednog "hladnog ugla" za odmor i spavanje. tzv. isparivački rashladni uređaji mogu koristiti u suhoj klimi, ali u vlažnim područjima mogu pogoršati uslove pa je tada praktičniji ventilator.

Stručnjaci savjetuju i redovno unošenje tečnosti, kvašenje odjeće te hlađenje ruku, stopala, pazuha i vrata hladnom vodom ili oblogom. Tokom vježbanja treba izbjegavati najtopliji dio dana i ponijeti više vode nego što se čini potrebnim.

Rani znakovi

Rani znakovi problema su obilno znojenje, grčevi i glavobolja, a kasnije se mogu javiti ubrzan rad srca, vrtoglavica, zbunjenost, nerazgovijetan govor i nesvjestica.

Ward poručuje da tada treba odmah tražiti pomoć, dok ljekar Bharat Venkat iz UCLA Heat Laba upozorava da radnici često nemaju kontrolu nad pauzama i mjestom rada.

- Većina radnika zapravo nema kontrolu nad svojim vremenom niti nad tim gdje rade - naveo je.

# SAVJETI
# TOPLOTNI VAL
# KLIMA UREĐAJ
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