Ukrasite svoje dvorište: Dalija, simbol novog života

Najbolja pozicija na kojoj ćete saditi i držati ovaj cvijet je tamo gdje sunce nije cijeli dan. Dalija je zahvalna i izdržljiva biljka i potrebno ju je obilnije zalijevati jedino tokom ljeta i u periodu kada traju velike ljetne vrućine. Također, dovoljnu vlagu joj treba osigurati i za vrijeme sezone cvjetanja, koja je obično do početka prvih mrazeva. Kada je u pitanju prihrana cvijeta, dva puta mjesečno u vodu kojom je zalijevate dodajte malo tekućeg gnojiva.

Najbolja tehnika sadnje

Dalije se mogu dobiti iz gomolja i sjemena. Najbolja tehnika sadnje dalija je sadnja gomolja u aprilu i maju nakon što prođe opasnost od proljetnih mrazeva.

Sadi se na dubini od pet do 10 cm i preporučeni razmak od lukovice do lukovice je 80 do 100 cm jer dalija voli vlastiti prostor. Poželjno je prethodno pognojiti tlo organskim gnojem ili kompostom. Dalije je moguće dobiti i iz sjemena, ali za to je potrebno više vještine i rada. Sjeme se sije u posude početkom marta, a u tlo gdje će rasti rasađuje se u maju.

Nakon što cvijet dalije ocvate i ugine, biljku odrežite na visinu 10 do 15 cm od zemlje. To se obično događa nakon prvog jačeg mraza, u poznu jesen. Tada je biljku potrebno izvaditi iz zemlje, okrenuti je naopako i ostaviti da se suši tri sedmice. Kada taj period prođe, gomolj možete spremiti na hladno i mračno mjesto i pokriti ga novinama ili sitnim komadima kore i čuvati do narednog proljeća, kada ćete ih opet zasaditi.