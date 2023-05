Zanimljiv trik: Evo zašto da u mašinu za veš ubacite biber

Soda bikarbona koja čuva bjelinu vaše odjeće stara je vijest. Znamo i da je dobro deterdžentu dodati malo jabukovog sirćeta.

Obojena odjeća

Ali, ono što sigurno mnogi niste znali jeste da je u mašinu s prljavom obojenom odjećom dobro staviti pola šake crnog bibera u zrnu.



Kome bi i zašto palo palo na pamet da to uradi? Jednostavno je: vaša omiljena odjeća nakon nekoliko pranja više nema istu intenzivnu boju kao kad ste je kupili?

Jedan od čestih razloga za to je što se na odjeći zadržavaju tragovi deterdženta. Zrna bibera će to spriječiti, piše ''Tips and Trics''.

Šaka bibera

Zato idući put uz prljavu tamnu odjeću, u bubanj vaše mašine za pranje veša ubacite pola šake crnog bibera u zrnu. Ona će spriječiti da se na tamnoj odjeći pojave ružni bijeli tragovi.