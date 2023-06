Znate li čemu služe dvije donje rupice na tenisicama: Nije za provjetravanje stopala

Rijetki znaju da dvije rupice sa strane Converse All Star tenisica nisu samo modni dodatak niti služe samo da bi se stopala provjetravala. Zapravo služe da se tenisica jače stegne oko noge.



Stezanje oko noge

Nekada su Converse All Star tenisice prvenstveno služile za igranje košarke. Tako su dvije donje rupice dodane kako bi se tenisica mogla jače stegnuti oko noge - tako bi noge u njima bile stabilnije, a šansa za ozljedom manja.

Želite li to pokušati, izvucite vezicu iz prve dvije rupe, provucite jedan dio kroz ta dva otvora sa strane pa vratite. Stegnite i primijetit ćete da su vam se tenisice sa strane priljubile uz nogu.

Converse All Star tenisice su javnosti predstavljene 1917. Od tada do danas, njihov dizajn se nije mnogo mijenjao. Možda je upravo to jedna od tajni zašto ih ljudi toliko vole.

Postoji još jedan zanimljiv detalj iz historije. Košarkaška ekipa SAD nosila je ovaj model tenisica na svojim prvim Olimpijskim igrama davne 1936. godine u Berlinu. Naime, prije te godine košarka nije bila olimpijski sport.

Za tu priliku dizajnirao ih je u to doba popularni košarkaš Chuck Taylor, ukrasio ih je američkom zastavom. Na Olimpijskim igrama su osvojili zlato, a popularnost Converse All Star tenisica krenula je put visina.

10 zanimljivosti o ''starkama''

1. Cijena Converse All Star tenisica je 1957. godine iznosila 3,95 dolara.

2. Čak više od 90 posto univerzitetskih i profesionalnih košarkaša nosilo je ovaj model tenisica 60-ih godina.

3. Nosio ih je i Majkl Foks (Michael J. Fox) u megapopularnom filmu "Povratak u budućnost".

4. Converse je 1966. godine objavio da imaju više od 80 posto udjela na tržištu tenisica.

5. Nevjerovatnih 550 miliona pari tog modela proizveli su 1997. godine.

6. Prema nekim procjenama, svaki deseti čovjek na svijetu ima barem jedan par.

7. Tokom Drugog svjetskog rata američki vojnici su na obuku dolazili u Converse All Star tenisicama.

8. Gumena kapica, guma oko tenisice i vezice bili su crne boje sve do iza Drugog svjetskog rata.

9. Do 2001. godine proizvodile su se samo u SAD.

10. Klasične crne tenisice sa bijelim gumenim obrubom javnosti su predstavljene 1949. godine.