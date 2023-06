Evo zašto klima-uređaj i ventilator ne treba uključivati tokom noći

Visoke temperature posljednjih dana i noći mnogima uzrokuju probleme sa spavanjem, pa rješenje pronalaze u tome što i noću drže uključen klima-uređaj.

To, međutim, nije dobro rješenje – ako "klima" puše direktno prema vama. S obzirom na to da ljudsko tijelo "ne podržava" takav, za organizam neprirodan način rashlađivanja, dogodit će vam se da se probudite s bolovima u kostima i mišićima, da vas bole zglobovi... Prihvatljiva je varijanta da klima-uređaj "piri" i sobu u kojoj spavate rashlađuje iz hodnika.

Mnogi posežu za ventilatorom

Treba paziti i da razlika u temperaturi u zatvorenom prostoru koji se rashlađuje klima-uređajima nikad, ni danju ni noću, ne bude veća od sedam stepeni.

Oni koji nemaju klima-uređaj pokušavaju sebi pomoći ventilatorom, no i to se pokazuje kao loša ideja. Možda jeste ugodnije zaspati dok vam iznad glave puše i cirkulira zrak, ali to nije baš dobro za zdravlje.

Razlog tome je nakupljanje prašine u ventilatoru. Vjerovatno ste već shvatili da prašinu nakupljenu unutar ventilatora nije baš jednostavno očistiti. Kad uključite ventilator, nakupljena prašina i grinje raspršuju se po sobi i padaju direktno na vaše lice, pa nečistoće mogu ući u sinuse.

Stručnjak za spavanje Mark Reddick objasnio je na portalu Sleep Advisor da spavanje s uključenim ventilatorom može dovesti do velikih problema, posebno za one koji imaju problema s astmom, alergijama i peludom.

Suhe oči

Stalno puhanje zraka usmjereno prema tijelu također može isušiti kožu. Prašina koja noću prodire u suhe oči iritirane suhim zrakom može dovesti do dodatnih problema.

Ako spavate s otvorenim ustima, vjerovatno ćete se probuditi i s vrlo suhim grlom nakon spavanja pod ventilatorom. Također se možete probuditi s grčevima i upaljenim mišićima, što se obično dogodi onima koji vole da im je ventilator u neposrednoj blizini lica i vrata. Ako se probudite s grčevima, to može biti povezano upravo s ventilatorom.

Postoji nekoliko malih trikova o tome kako ugodno spavati bez klimatizacije i ventilatora. Manji jastuk će pomoći jer se u leđima zadržava više topline. Također sebi možete pomoći hladnim kompresama ili termoforom u koji ćete uliti ledenu vodu. Važna je i visina kreveta. Što je niži, to će vam biti hladnije.