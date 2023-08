Izbio neviđen sukob tiktokerica zbog tapeta: Pljušte optužbe za kopiranje

Influenserica iz San Francisca uporedila je ono što je sama napravila s videima Karin i ustvrdila da su njene ideje ukradene. Tej je uključila primjere kao što je korištenje istih boja za bojenje zidova i optužila Karin da je pokrala umjetnička djela njenog dečka tako što je sama stvorila slične verzije.

- Ona je postavila ovu tapetu koja je slučajno i moja linija tapeta - rekla je Tej u izbrisanom videu, referirajući se na svoju liniju tapeta.

Nakon što je uklonila video sa svoje stranice, influenserica je objavila objašnjenje svoje priče:

- Danas sam objavila video o nečemu što sam trebala privatno riješiti. To nije nešto čime bi se moja stranica trebala baviti, pa sam to uklonila! Uvijek odajem priznanje dizajnerima i kreatorima i voljela bih da je to i ovdje bio slučaj kad se o tome prvi put govorilo.

Ljudi stali u odbranu Karin

Nakon što je primila online kritike, Karin je kao odgovor napravila vlastiti video. Svoj je govor započela rekavši da u početku nije čula što je rečeno jer ju je Tej blokirala. Karin je rekla da je bila jedna od prvih kreatorica koje je Tej pratila na platformi i da je bila inspirirana njezinim dizajnom.

Prije nedavne drame, objasnila je Karin, imale su nekoliko ugodnih interakcija, razmjenjujući poruke. Objasnila je da ju je Tej prije dva mjeseca zamolila da više ne kopira nijedan od njenih dizajna na TikToku.