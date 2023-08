Ovaj program za pranje veša ne koristite često: Skraćujete vijek svojoj mašini

Naime, on kaže da program za brzo pranje veša može utjecati na vijek i funkcionalnost veš-mašine, piše Objektiv.rs.

Tako je majstor za objašnjenje problema dao primjer pranja peškira. S obzirom na to da peškiri postanu izuzetno teški kad se napune vodom, brzo pranje od 28 minuta može da ošteti bubanj.

– Kada mašina radi brzo, peškiri se zajedno skupe, a to dovodi do velikog opterećenja bubnja. Tada mašina počinje da lupa i da se pomjera - rekao je on.

Koji program je najbolji za korištenje ukoliko nemate dovoljno vremena za pranje?

– Ako nemate puno vremena, bolje izaberite program pranja veša za pamučne stvari, što obično traje oko dva i po sata. Zatim pritisnite postavku brzine kako biste skratili vrijeme na oko sat i po. To će veš mašini dati dovoljno vremena da sve pravilno očisti bez dodatnog opterećenja na nju – tvrdi majstor