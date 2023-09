Legendarni Frimens katalog odlazi u penziju nakon više od jednog vijeka

Frimens katalog, čije su stranice bile biblija za generacije Britanaca koje su tražile sve, od modne inspiracije do kućnih aparata, kroz više od jednog vijeka, sada se priprema za povlačenje. Vlasnik Frimensa je donio odluku da prestane s štampanjem kataloga kako bi se usmjerio na svoju online prisutnost, prateći trend rasta online kupovine koji potrošače sve više usmjerava prema skrolovanju internet stranica na svojim telefonima i tabletima.

Nacionalna institucija

En Stir (Ann Stir), izvršna direktorica Frimensa, opisala je katalog kao "nacionalnu instituciju" i jedan od najuspješnijih maloprodajnih alata koje je Velika Britanija ikada vidjela. Ona je naglasila da je Frimens katalog služio generacijama porodica, ali je isto tako istaknula potrebu da se prilagodi savremenom načinu kupovine.

- To je bio najveći i najbolji prodajni katalog u Velikoj Britaniji i služio je generacijama porodica. Međutim, moramo da idemo u korak s vremenom i da odgovorimo na to kako kupci kupuju ovih dana - izjavila je Stir.

Uprkos odluci o ukidanju kataloga, Frimens se ne povlači s tržišta. Naprotiv, ova promjena omogućit će mu da postane "digitalna robna kuća". Dok je katalog mogao sadržavati samo nekoliko hiljada proizvoda, internetska stranica Frimensa sada nudi impresivan izbor od 55.000 proizvoda.

Dominirao tržištem

Osnovan 1905. godine, Frimens je dobio ime po jednom od svojih osnivača. Katalog je prvobitno bio crno-bijeli, no 1920-ih je postao jedan od prvih koji je uveo fotografije u boji. Tokom 1930-ih, ovaj brend je dominirao tržištem zahvaljujući svojoj mreži od 30.000 "agenata", većinom muškaraca, jer u to vrijeme žene nisu imale ovlasti za sklapanje kreditnih ugovora. Tokom godina, Frimens je ostao na vrhu, a 1960-ih su žene preuzele ulogu agenata, što je dovelo do popularnog izraza "kataloška dama".

Ovaj kraj ere kataloga označit će se kao važan trenutak u historiji maloprodaje. Kopije kataloga bit će donirane Britanskom muzeju, Univerzitetskoj biblioteci Kembridž i Bodlejanskoj biblioteci Univerziteta Oksford, čuvajući tako naslijeđe i utjecaj Frimens kataloga kao dijela britanske povijesti maloprodaje.