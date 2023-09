Na izložbi cvijeća izložen divovski luk težak gotovo 9 kilograma

Divovski luk težak gotovo 9 kilograma izložen je na "Harrogate Autumn Flower Showu" u sjevernoj Engleskoj.

Povrće, u vlasništvu Gareta Grifina (Gareth Griffin), teško je 8,97 kg, a bilo je izloženo na izložbi cvijeća u Njubaj Halu i vrtovima u blizini Ripona u Sjevernom Jorkširu.

Senzacionalni kupus, srž i cvekla bili su među povrćem koje se ocjenjivalo tokom takmičenja divovskog povrća Nacionalnog engleskog društva (NEHS) na izložbi cvijeća. Kupus, pastrnjak, mrkva, cvekla i krastavac Paula Prouda pobijedili su u svojim kategorijama. Kris Pariš (Chris Parish) odnio je kući nagradu za ogromnu bundevu tešku 102 kilograma.

Izložba cvijeća u Harogateu održava se dvaput godišnje, u aprilu i septembru. Ove jeseni na izložbi cvijeća predstavljena je The Blooms Of Deception, izložba cvjetne umjetnosti inspirirana pričama Agate Kristi (Agatha Christie) o spletkama i napetosti, budući da se izložba poklopila s rođendanom britanske autorice. Izložba se održava od 15. do 17. septembra, a očekuje se dolazak do 30.000 posjetilaca, prenosi Hina.