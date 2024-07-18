Neadekvatno korištenje klime uništava zdravlje: Evo i kako

Upotreba klima-uređaja može negativno utjecati na zdravlje čovjeka ukoliko se ne koristi pravilno i ukoliko se ne održava (ne čisti) redovno, a mnogo njih se ne pridržava propisanog. Stručnjaci objašnjavaju da je veoma važno redovno servisirati klimu jednom godišnje u ovlaštenom servisu.



Bakterije i gljivice

Pored toga, potrebno je približno na dvije sedmice mehanički čistiti, prati filtere klima - uređaja, čime se uklanjaju mikroorganizmi koji se zadžavaju na filterima klime.

Neočišćen klima-uređaj je izvor bakterija i gljivica koje su tokom rada raspršuju u prostoru, što može negativno utjecati, kako na zdrave, tako i na osobe koje pate od alergija ili oboljele od astme.

Jedan od najznačajnijih uzročnika bolesti je bakterija legionella pneumophila, koja izaziva legionarsku bolest, čiji simptomi liče na gripu. Neadekvatno korištenje klime bez povremenog isključivanja i provjetravanja, prevelike razlike u temperaturi prostorije i okolnog prostora mogu dovesti do različitih upala sluzokoža gornjeg disajnog trakta.

Iritacija grla

Kao posljedica suhog zraka može se javiti osećaj iritacije u grlu, svrab grla, kašljucanje, bolovi u sinusima. Također, prevelike razlike u spoljašnjoj i temperaturi prostorije mogu dovesti i do stanja "temperaturnog šoka" pri naglom ulasku ili izlasku iz prostorije.

Ventilatori i štetnost

Ventilatori ne rashlađuju zrak u prostoriji već samo omogućavaju strujanje zraka koji je u prostoriji. Manje je poznato da i ventilatori mogu imati negativan utjecaj na zdravlje jer, kako kažu stručnjaci, svojim radom konstantno podižu čestice prašine i polena sa podova i ostalih površina u zrak te osobama koje su sklone alergijama pogoršavaju zdravstveno stanje. Pored toga, buka koju izaziva tokom rada, također, može u dužem periodu negativno utjecati na zdravlje.