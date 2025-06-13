Mašina za suđe ne pere čaše dobro: Ovo je 6 mogućih razloga

Mašina za suđe trebala bi vam olakšati život, ali šta kada iz nje izvadite zamućene čaše umjesto besprijekorno čistih? Ako vam se ovo događa, možda radite neke greške ili vaša mašina ne radi optimalno. Stručnjaci otkrivaju najčešće uzroke problema i kako ih riješiti kada mašina ne pere čaše dobro.

1. Tvrda voda može uzrokovati mrlje i zamućenost

Ako mašina ostavlja bijeli film na čašama, moguće je da imate tvrdu vodu bogatu mineralima poput kalcija i magnezija. u tom slučaju se preporučuje korištenje sredstva za ispiranje koje smanjuje površinsku napetost vode i sprečava nastanak mrlja. Testirajte problem ispiranjem čaša sirćetom – ako film nestane, uzrok je tvrda voda.

2. Prljav ili začepljen filter mašine za suđe

Nakupljena prljavština u filteru može smanjiti efikasnost pranja. Savjetuje se mjesečno čišćenje filtera toplom vodom, sapunom i četkom za flaše. Također, svakih nekoliko mjeseci pokrenite prazni ciklus sa sredstvom za čišćenje mašine kako biste spriječili nakupljanje nečistoća.

3. Nepravilno slaganje čaša u mašinu

Način na koji posložite posuđe može utjecati na rezultat pranja. Preporučuje se postavljanje čaša na gornju policu, kako bi se spriječilo zadržavanje vode i nastanak mrlja.

4. Preniska temperatura vode

Ako voda nije dovoljno vruća, deterdžent se možda ne otopi u potpunosti, ostavljajući tragove na posuđu. Osim toga, hladnija voda sporije isparava, povećavajući rizik od stvaranja mineralnih naslaga.

5. Prethodno ispiranje može pogoršati problem

Iako se čini logičnim isprati suđe prije stavljanja u mašinu, to može dovesti do nagrizanja stakla. Deterdženti su formulirani za razgradnju ostataka hrane, pa je dovoljno ostrugati veće komade prije stavljanja u mašinu.

6. Previše ili premalo deterdženta

Nepravilna doza deterdženta može uzrokovati nakupljanje naslaga na čašama. Previše deterdženta može ostaviti neisprane ostatke, dok premalo može rezultirati lošim čišćenjem. Ako imate meku vodu, koristite manju količinu deterdženta.

Pravilnim održavanjem i podešavanjem tehnike slaganja posuđa možete osigurati da vaše čaše uvijek budu kristalno čiste!