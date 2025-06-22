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MIRISNI VRT

Počela je vladavina ljiljana: Ovo su najljepše vrste kralja vrtova

Donosimo vam sedam najljepših ljiljana koji će vašem vrtu dodati dašak romantike, prefinjenosti i tropske raskoši

Stargazer ljiljan. Vrtlarica.hr

I. P.

22.6.2025

Ljiljani su cvijeće koje već stoljećima oduševljava svojom elegancijom, simbolikom i raskošnim izgledom.

Pripadaju rodu Lilium, a njihova ljepota dolazi u gotovo svim bojama – od nježnih bijelih i ružičastih tonova do dramatičnih tamnocrvenih i narandžastih nijansi. Osim boja, privlače i raznolikošću oblika te često opojnim mirisom koji se širi zrakom, osobito u toplim ljetnim večerima.

Većina ljiljana cvate u od juna do augusta, unoseći život i luksuz u svaki vrt. Lako se kombiniraju s drugim višegodišnjim cvijećem, a izvrsno uspijevaju i u posudama, što ih čini dostupnima i onima koji nemaju klasični vrt.

Ako razmišljate o tome koje sorte posaditi, donosimo vam sedam najljepših ljiljana koji će vašem vrtu dodati dašak romantike, prefinjenosti i tropske raskoši.

Stargazer

Jedna od najomiljenijih sorti na svijetu, Stargazer je pravi klasik među ljiljanima. Njegove jarkoroze latice s bijelim rubovima ostavljaju snažan vizuelni dojam, dok intenzivan, opojan miris čini tu sortu idealnom za one koji žele da im vrt ne samo izgleda lijepo već i miriše božanstveno.

Cvate sredinom ljeta, a raste do visine 60 - 90 centimetara.

Odlično uspijeva u cvjetnim gredicama, ali i u teglama na sunčanim balkonima, gdje će bez problema postati glavna zvijezda vašeg zelenog kutka.

Casablanca. Vrtlarica.hr

Casablanca

Sorta Casablanca sinonim je za čistoću i eleganciju. Veliki, snježnobijeli cvjetovi otvaraju se u julu i augustu, donoseći prefinjeni šarm svakom vrtu. Njegov luksuzan, svjež miris često ga čini prvim izborom za svadbene aranžmane.

Casablanca voli sunčane položaje i humusno, dobro drenirano tlo, a svojim raskošnim izgledom unosi dozu romantike u svaki prostor

Taj ljiljan može narasti i do 120 centimetara u visinu.

Black Beauty. Vrtlarica.hr

Black Beauty

Ako tražite ljiljan koji će ostaviti snažan dojam i pritom biti iznimno otporan, Black Beauty je izvrstan izbor. Ta sorta, križanac orijentalnog i cjevastog ljiljana, ima duboku bordo boju s bijelim rubovima i blago egzotičnim mirisom.

Raste do 150 centimetara i iz godine u godinu postaje sve bujniji.

Osim što je pravi magnet za poglede, vrlo je otporan na bolesti i nepovoljne uvjete, što ga čini idealnim za vrtlara koji želi ljepotu bez previše brige.

Regale. Vrtlarica.hr

Regale

Regale je ljiljan koji oduzima dah svojom gracioznošću. Ima bijele cvjetove s nježno ljubičasto-ružičastim vanjskim laticama i prepoznatljiv slatkast miris. Cvjetovi su trubastog oblika, uspravni i elegantni.

Može narasti i do 150 centimetara.

Odličan je izbor za sadnju uz ograde ili na pozadini gredica, gdje će njegove visoke stabljike moći rasti nesmetano i dostojanstveno.

Tiger Lily. Vrtlarica.hr

Tiger Lily

Egzotična i pomalo divlja, sorta Tiger Lily (Lilium lancifolium) donosi tropsku energiju u svaki vrt. Njeni narandžasti cvjetovi s tamnim tačkicama odmah privlače pažnju, a zbog svoje izdržljivosti i jednostavnosti uzgoja savršena je za one koji žele upečatljiv izgled bez mnogo brige.

Raste do 120 centimetara i voli sunce.

Ne traži pretjeranu pažnju, što je čini idealnom za prirodne, razigrane vrtne kompozicije.

Lollipop. Vrtlarica.hr

Lollipop

Za početnike i sve koji žele nešto manje zahtjevno, Lollipop je pravi izbor. Taj azijski ljiljan ima nježno bijelo-ružičaste cvjetove koji se otvaraju već krajem proljeća. Iako nema miris, kompenzira to svojom snažnom vizuelnom privlačnošću i postojanošću.

Raste do 80 centimetara i savršen je za niže gredice, obrube ili posude.

Zahvaljujući ranom cvjetanju, unosi boju u vrt dok mnoge druge biljke tek počinju rasti.

Pink Perfection. Vrtlarica.hr

Pink Perfection

Za one koji žele dojam luksuza i visine, Pink Perfection je neizostavna sorta. Taj cjevasti ljiljan naraste i do 180 centimetara, a njegovi ružičasti cvjetovi s ljubičastim nijansama odišu intenzivnim mirisom koji ispunjava prostor.

Idealno se kombinira s drugim ljetnim cvjetnicama i voli sunčane do polusjenovite položaje.

Svojom visinom i elegancijom unosi dramatičnost i "wow" efekt u svaki vrt.

Tri najvažnija savjeta ako želite ljiljane u svom vrtu

Ljiljani vole sunčana do polusjenovita mjesta, prozračno i dobro drenirano tlo.

Nikako ne vole stajaću vodu. Ako je tlo glinasto ili teško, dodajte pijesak ili kompost, kako biste poboljšali drenažu i spriječili truhljenje lukovica.

Nakon što cvjetovi uvenu, nemojte odmah rezati lišće – pustite da prirodno požuti. Tako biljka sakuplja energiju za sljedeću sezonu i osigurava još bujnije cvjetanje.

# CVIJEĆE
# VRT
# LJILJAN
# LIFESTYLE
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