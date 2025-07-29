Ovo je najbolje vrijeme za zalijevanje biljaka ljeti

Ljetne vrućine znaju biti izuzetno iscrpljujuće, ne samo za ljude, već i za biljke u našem vrtu. Visoke temperature i jaka sunčeva svjetlost mogu brzo isušiti tlo, što dovodi do dehidracije i stresa kod biljaka.

Zato je ključno znati kada je pravo vrijeme za zalijevanje kako bi se sačuvala vlaga i zdravlje vašeg zelenila.

Rano ujutro

Prema savjetima agronoma i vrtlara, najbolje vrijeme za zalijevanje biljaka ljeti je rano ujutro, između 5 i 8 sati. Tada su temperature još uvijek niske, tlo nije pregrijano, a voda ima dovoljno vremena da prodre do korijena prije nego što ispari.

Ujutro su biljke najspremnije da upiju vlagu, a i smanjuje se rizik od stvaranja gljivica i bolesti koje se često javljaju ako voda ostane na lišću tokom noći.

Zalijevanje navečer

Ako niste u mogućnosti zalijevati ujutro, druga opcija je kasno navečer, nakon zalaska sunca, kada se tlo počinje hladiti. Ipak, tada treba biti oprezan, voda koja ostane na lišću preko noći može uzrokovati razvoj plijesni i gljivičnih infekcija.