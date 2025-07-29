Ovo je najbolje vrijeme za zalijevanje biljaka ljeti

Ljetne vrućine znaju biti izuzetno iscrpljujuće, ne samo za ljude, već i za biljke u našem vrtu. Visoke temperature i jaka sunčeva svjetlost mogu brzo isušiti tlo, što dovodi do dehidracije i stresa kod biljaka.
Zato je ključno znati kada je pravo vrijeme za zalijevanje kako bi se sačuvala vlaga i zdravlje vašeg zelenila.
Rano ujutro
Prema savjetima agronoma i vrtlara, najbolje vrijeme za zalijevanje biljaka ljeti je rano ujutro, između 5 i 8 sati. Tada su temperature još uvijek niske, tlo nije pregrijano, a voda ima dovoljno vremena da prodre do korijena prije nego što ispari.
Ujutro su biljke najspremnije da upiju vlagu, a i smanjuje se rizik od stvaranja gljivica i bolesti koje se često javljaju ako voda ostane na lišću tokom noći.
Zalijevanje navečer
Ako niste u mogućnosti zalijevati ujutro, druga opcija je kasno navečer, nakon zalaska sunca, kada se tlo počinje hladiti. Ipak, tada treba biti oprezan, voda koja ostane na lišću preko noći može uzrokovati razvoj plijesni i gljivičnih infekcija.
Najvažnije je ne zalijevati po najvećoj vrućini, dakle između 10 i 17 sati, jer tada voda brzo isparava, a može čak doći i do “kuhanja” korijena zbog pregrijanog tla.
Pravilna tehnika i količina vode
Umjesto svakodnevnog površinskog zalijevanja, preporučuje se obilno zalijevanje nekoliko puta sedmično, kako bi voda prodrla dublje i potakla korijenje da se razvija u dubinu.
Tako biljke postaju otpornije na sušu. Koristite kap po kap sisteme, malč ili zastirke od kore kako biste dodatno sačuvali vlagu u tlu.
Balkonsko cvijeće
Biljke u saksijama i teglama zahtijevaju češće zalijevanje jer se zemlja u manjim posudama brže isušuje.
Njih također zalijevajte rano ujutro ili u večernjim satima, a po potrebi i dvaput dnevno, naročito ako su izložene direktnom suncu.
Recept za zelenilo
Zalijevanje nije samo rutinska obaveza, već važan korak u očuvanju zdravlja i ljepote vašeg vrta.
Odabir pravog vremena, posebno rano ujutro, čini razliku između uvelih biljaka i bujnog zelenila. Pratite ritam prirode i omogućite biljkama da napreduju čak i tokom najtoplijih dana ljeta.