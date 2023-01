Drveno posuđe izbacite iz kuhinje, ovo je razlog

Metoda koju on predlaže je vrlo jednostavna, a sve što vam treba je čaša tople vode. Stavite drvenu varjaču u to i ostavite 20 minuta. Po povratku, možda ćete biti veoma iznenađeni. I to je prilično negativno – primjetit ćete vodu punu prljavštine.

Ideju australiskog kuhara sada je opozvao jedan od korisnika TikTok-a. Snimila je video na kojem drvenu kašiku stavlja u ključalu vodu.

- Nisam bila spremna za to – sa gnušanjem komentariše efekat. Verovatno niste ni vi.