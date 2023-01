Trendovi uređenja domova iz 80-ih koje volimo i danas

Bez sumnje postoje određene stvari koje je itekako dobro ostaviti u 80-ima (poput one trajne koju biste vjerojatno htjeli zaboraviti), ali desetljeće novog vala ipak je iznjedrilo neke sjajne trendove uređenja prostora.

Uz napomenu da je važno paziti na doziranje, ove ideje za uređenje interijera savršene su za dodavanje malo vintage šarma u vaš dom

Od pomalo zdepastog namještaja pa do svijetlih boja, određeni trendovi ponovno se vraćaju u modu. Ovo su neki od omiljenih dizajnerskih elemenata iz 80-ih koji i danas dobro funkcioniraju i sjajno izgledaju.

Detalji u neonskim bojama

Teško je razmišljati o 80-ima i ne prizvati slike neonskih svjetala i jarkih boja.

No samo zato što je desetljeće neona odavno prošlo, to ne znači da ne možete prihvatiti ovaj šareni trend. Odličan način da to postignete je uklopiti decentno svjetlo u kakvoj neonskoj boji u vidu okvira oko slike ili ogledala.

Također, osim klasičnih detalja u neonskim bojama, tu je i vječni neonski natpis koji će odmah prizvati nostalgiju.