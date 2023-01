Tri loše navike koje će vam pokvariti kućanske uređaje

Volimo se žaliti kako se kućanski uređaji brzo kvare i kako ništa ne vrijede. Smatramo kako su za to uglavnom krivi elektronika i slab kvalitet materijala i proizvodnje, no je li to baš tako?

Bez kućanskih uređaja nezamisliv je savremeni život. Mašine za pranje i sušenje veša, za pranje suđa, kuhalo, pećnica, mikrovalna, frižider, usisavač... postali su neodvojivi dio svakog doma.

Osim što želimo da budu funkcionalni i odgovaraju našim potrebama i životnim navikama, nastojimo prilikom kupovine nabaviti modele koji će što duže trajati. No, ponekad im vijek skratimo i zbog neadekvatnog korištenja. Otkrivamo vam u nastavku šta često radimo pogrešno i što utječe na trajnost električnih kućanskih uređaja…

Težina hrane u mikrovalnoj

Ponekad se mikrovalna pećnica počne čudno ‘ponašati’: zbunjuje nas njen način rada, odnosno zvuk koji proizvodi, dugo zagrijava ili odmrzava hranu ili uopće to ne čini. Svakako nemojte žuriti sa zaključkom i prebaciti svu odgovornost za kvar na proizvođača.

Možda jednostavno niste znali da postoji minimalna norma težine za proizvod – 200 grama. A ako se laganija hrana redovito stavlja u mikrovalnu pećnicu (ili ako je uključite praznu), mikrovalna će s vremenom postati neispravna.

Led u frižideru

Sigurno se sjećate kako je prije svakih šest mjeseci, pa i češće, bilo potrebno izvaditi sav sadržaj iz frižidera, isključiti ga iz mreže i ručno odlediti. Tako smo se sa starim modelima frižidera borili s ledom koji se stvara unutar zamrzivača i na stjenkama frižidera . Ako se to ne učini, tada frižider počinje lošije raditi, bakterije se u njemu razmnožavaju i pojavljuje se neugodan miris, a proizvodi brže gube svježinu.

Moderni modeli frižidera u većini su slučajeva opremljeni sistemom No Frost (doslovno “bez smrzavanja”), koji sprečava stvaranje leda i kondenzacije na zidovima komore. To mnoge dovodi u zabludu: vjeruju da takvi frižideri uopće ne zahtijevaju odmrzavanje.

No, to nije tako: frižider se sam odleđuje, ali se ne čisti automatski, pa ponekad ipak zahtijeva njegu i odmrzavanje, ali, naravno, znatno rjeđe od klasičnih modela. Proizvođači frižidera preporučuju odmrzavanje jedinica s No Frost sistemom u preventivne svrhe barem jednom godišnje.

Kako sačuvati veš-mašinu

Ako ne želite stalno mijenjati veš-mašinu, postoji nekoliko jednostavnih savjeta. Prvo, nemojte prekoračiti maksimalnu nosivost – to će oštetiti električni motor.

I drugo, svakako provjerite džepove onoga što ćete prati. Kako novčići, mrvice i drugi ostaci ulaze u bubanj, stvaraju trenje koje sprečava okretanje.

I na kraju, ne zaboravite očistiti filter – dlake, prašina i druge sitne čestice ga začepljuju. Vrlo je lako to učiniti kod kuće: otvorite ventil, pažljivo ispustite vodu, uzmite četku i uklonite prljavštinu.