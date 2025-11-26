Vaš ljubimac ne odobrava novog partnera? Evo rješenja

Početak nove veze uvijek je uzbudljiv, ali može postati izazovan ako vaš pas ili mačka nisu oduševljeni partnerom. Lajanje, siktanje, ignoriranje ili povlačenje mogu narušiti mir u domu. Srećom, postoje jednostavni načini da ljubimcu olakšate prihvatanje nove osobe u vašem životu i sačuvate harmoniju u kući.

Poštujte granice

Najvažnije je da vlasnici budu strpljivi, poštuju granice svog ljubimca i omoguće mu postupno navikavanje na promjene.

Pozitivne asocijacije

Vaš partner može steći naklonost ljubimca povezivanjem s nečim ugodnim.

Sigurno mjesto

Svaki ljubimac treba prostor u koji se može povući ako se osjeća nesigurno", napominje dr. Siracusa. Bilo da je riječ o omiljenom kutku s dekicom ili posebnoj sobi, važno je da ljubimac zna da ima svoje sigurno utočište.

Neutralno okruženje

Prvo druženje može se održati na neutralnom terenu, poput šetnje ili parka, kako bi se izbjeglo teritorijalno ponašanje.

Nemojte forsirati

Ljubimcima treba vremena da se prilagode novim ljudima. Nikada nemojte prisiljavati ljubimca na interakciju, držati ga u naručju kako bi ga neko mazio ili ga tjerati da uzima hranu iz partnerove ruke.