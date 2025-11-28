Mačkoljupci: Jedan čovjek, gladne šapice i ljubav veća od grada

Naser Gogić – čovjek koji je život posvetio mačkama, a mačke su mu vratile ljubav. U Sarajevu ga svi znaju kao mačkoljupca. Tihi, nenametljivi dobri duh Darive, Gogić godinama čini ono što bi mnogi željeli, ali malo ko ima srca i snage da radi svaki dan – spašava, njeguje i udomljava mačke.

Njegova Facebook stranica “Pufan i Macan sa Darive, i ostale šapice” postala je pravi mali centar dobrote, mjesto gdje su stotine maca pronašle svoj dom, sigurnost i šansu za novi život.

Sve je počelo s Pufanom, velikim nježnim mačkom koji je Naseru promijenio život. Danas je Pufan zaštitni znak stranice, a njegov lik okuplja hiljade ljudi koji vole životinje.

Naser svaki dan pazi mačke na širem području Sarajeva. Bolesne odnese veterinaru, izgladnjele nahrani, povrijeđene smjesti na toplo. Najviše brine o najmanjima, bebicama od tek nekoliko sedmica. Danas se brine o više mačaka i pasa koji mu vjeruju, prate ga, dočekuju ga kada stiže na Darivu s hranom i toplim glasom punim nježnosti.

Na grupi se svakog dana pojavi nova sudbina. Naser nikada ne kaže “ne mogu”. Njegove ruke su uvijek spremne da zagrle, a njegov glas da umiri: “Ljubi majka… mala moja… dođi, ljepotice…”

Skoro svaki dan postoje trenuci kada hrane jednostavno nema. Kada posljednja konzerva ode bolesnoj maci, a Naser gleda kako ga iz šume posmatraju još tri para gladnih očiju.

Tada se desi čudo — zajednica reaguje. Dobri ljudi donesu hranu, pijesak, lijekove, neko uplati donaciju, neko se javi da preuzme malešne.

To je trenutak kada se vidi da ova priča više nije samo “Naser i Pufan”. To je pokret ljubitelja životinja. To nas podsjeća da je dobrota zarazna. A ljubav prema životinjama najplemenitija je forma te dobrote.