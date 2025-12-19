Vlasnici pasa često primjećuju neobično ponašanje svojih ljubimaca, a jedno od zanimljivijih je zašto psi uzimaju nasumične predmete i donose ih vlasniku.

Mnogi vjeruju da psi tako žele nešto pokazati svojim vlasnicima, no trenerica pasa pojašnjava da iza ove navike stoji složeniji razlog.

Trenerica pasa Kerry iz škole Howl School for Dogs ističe da psi ne donose stvari kako bi se hvalili, već kao način da se nose sa snažnim emocijama.

Prema njenim riječima, ovo ponašanje predstavlja mehanizam kojim psi upravljaju uzbuđenjem, stresom ili zabrinutošću.

- Često čujem ljude kako govore: 'Pas mi ovo nosi da mi pokaže'. Oni to zapravo ne rade zbog toga. Ono što rade je da drže predmete kako bi upravljali svojim osjećajima. Često vidite pse kako to rade kada dođe posjetitelj – odu po igračku i drže je u ustima. To je vrlo inteligentno ponašanje. Oni upravljaju osjećajima držeći predmete u ustima - pojasnila je Kerry.