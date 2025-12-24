Popularni kućni predmet može otrovati vašeg psa

Veterinarka dr. Eli Grant (Ellie) iz Mančestera otkrila je koji se svakodnevni predmet, prisutan u mnogim kućama, može pokazati otrovnim za pse – a većina vlasnika toga nije ni svjesna.

Za portal My Home Improvements, dr. Grant je objasnila da mnogi ljudi vjeruju kako su svoj dom učinili sigurnim za kućne ljubimce, ali pritom zanemaruju predmete koji uistinu mogu nanijeti najveću štetu.

Ovlaživači zraka i eterična ulja

– Ako mislite da ste dom učinili sigurnim za psa, možda ste zaboravili upravo one stvari koje mogu izazvati najgore posljedice. Svake sedmice imamo slučajeve otrovanih, ugušenih ili teško oboljelih životinja zbog stvari koje su im bile dostupne u kući. Jedan od najvećih rizika su, ističe, ovlaživači zraka i eterična ulja – proizvodi koji su izuzetno popularni u kućanstvima i mogu se kupiti vrlo jeftino. Iako mnogima služe za stvaranje ugodne atmosfere u prostoru, za pse (i mačke) mogu biti ozbiljna prijetnja zdravlju - rekla je dr. Grant.

Ulja poput čajevca, eukaliptusa, paprene metvice i citrusa mogu biti otrovna za pse. Udisanje pare iz ovlaživača ili difuzora može izazvati probleme s disanjem, pretjerano slinjenje, povraćanje pa čak i napade.

– Imali smo nekoliko slučajeva u kojima su psi i mačke pokazivali znakove trovanja samo zato što su boravili u prostoriji s difuzorom koji je koristio mirisna ulja. Ljudi često misle da je ono što je sigurno za njih – sigurno i za ljubimce. To jednostavno nije istina - upozorila je dr. Grant.