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MILIONSKA DONACIJA

Slavni komičar oduševio velikim gestom prema životinjama

Čin koji pokazuje da humor i humanost mogu ići ruku pod ruku

Britanski komičar Riki Džervajs. Instagram

A. P.

2.1.2026

Britanski komičar Riki Džervajs (Ricky Gervais) zahvalio je svojim pratiteljima na podršci koja je njegov najnoviji stand-up specijal "Mortality" dovela na prvo mjesto gledanosti na Netflixu. Posebno se zahvalio svima koji su kupili ulaznice za njegove nastupe uživo, dodavši: "Životinje vam također zahvaljuju."

Džervajs je poznat po aktivizmu i donacijama za zaštitu životinja, a ovog puta je iz prihoda svoje svjetske turneje "Mortality" donirao 2,5 miliona funti organizacijama za zaštitu životinja. 

Objavio je to na svom Facebook profilu, naglašavajući da njegova podrška životinjama nije samo riječima.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija publike koja ga prati. Mnogi su hvalili njegov humor i navodili da su se smijali do suza, dok su drugi isticali njegovu velikodušnost.

Komičar još jednom pokazuje da humor i humanost mogu ići ruku pod ruku, inspirirajući fanove da se smiju, a životinje da dobiju bolji život.

# ŽIVOTINJE
# LJUBIMCI
# DONACIJE
# RICKY GERVAIS
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