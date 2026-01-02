Slavni komičar oduševio velikim gestom prema životinjama

Britanski komičar Riki Džervajs (Ricky Gervais) zahvalio je svojim pratiteljima na podršci koja je njegov najnoviji stand-up specijal "Mortality" dovela na prvo mjesto gledanosti na Netflixu. Posebno se zahvalio svima koji su kupili ulaznice za njegove nastupe uživo, dodavši: "Životinje vam također zahvaljuju."

Džervajs je poznat po aktivizmu i donacijama za zaštitu životinja, a ovog puta je iz prihoda svoje svjetske turneje "Mortality" donirao 2,5 miliona funti organizacijama za zaštitu životinja.

Objavio je to na svom Facebook profilu, naglašavajući da njegova podrška životinjama nije samo riječima.