Mislite da vas ljubimac ignoriše? Razlog bi vas mogao iznenaditi

Ako vam se čini da vas pas odjednom ne doživljava ili ne reaguje na vaše pozive kao ranije, važno je znati da takvo ponašanje gotovo uvijek ima razlog. Iza prividnog ignorisanja često se kriju promjene u okruženju, zdravstveni problemi ili jednostavno trenutna radoznalost koja mu je u tom momentu važnija od vaših naredbi.

Psi su izuzetno osjetljivi na promjene u svakodnevnoj rutini, atmosferi u domu i odnosu s vlasnikom. Zato udaljenost ili nezainteresovanost koju primjećujete najčešće nije znak tvrdoglavosti, već signal da se nešto u njihovom svijetu promijenilo. Stres je jedan od najčešćih uzroka – selidba, dolazak novog člana porodice, promjena termina šetnji ili napetost u kući mogu navesti psa da se povuče i djeluje nezainteresovano. Budući da snažno upijaju emocije ljudi, psi često reaguju i prije nego što vlasnici osvijeste da se nešto dešava.

Zdravstveni razlozi također se ne trebaju zanemariti. Pas koji izbjegava kontakt, djeluje umorno ili odsutno možda osjeća bol ili nelagodu. U takvim slučajevima ignorisanje nije neposlušnost, već pokušaj da se zaštiti i sačuva energiju.

Slično se može desiti i kada dođe do promjena u načinu treninga ili pravilima ponašanja. Nejasni ili kontradiktorni signali mogu zbuniti psa, pa se on povlači jer ne zna šta se od njega očekuje.

Važnu ulogu imaju i razvojne faze, naročito kod mladih pasa koji prolaze kroz period sazrijevanja i povremenog testiranja granica, što se često doživljava kao gubitak interesa.

Ponekad je razlog vrlo jednostavan – pas je u tom trenutku zaokupljen novim mirisima, zvukovima ili okolinom, pa mu je pažnja privremeno usmjerena drugdje.