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ALIPAŠINO POLJE

Civilna zaštita spasila mačku koja je bila zaglavljena na drvetu

Uz pomoć visokih ljestvi, pripadnici Civilne zaštite popeli su se do grane na kojoj se mačka nalazila i sigurno je spustili na tlo

Civilna zaštita spasila mačku. Facebook

M. Až.

20.1.2026

Stanovnici ulice Bajrama Zenunija na Alipašinom Polju jutros su u Sarajevu, uz pomoć članova Civilne zaštite Općine Novi Grad, uspjeli spasiti mačku koja je bila zaglavljena na drvetu.

Stanovnici su primijetili životinju na visokom stablu, koja je djelovala gotovo nepomično i premrznuto.

Pokušavali su je dozivati i donosili hranu, ali mačka se nije pomjerala. Zatim su pozvali u pomoć Civilnu zaštitu Općine Novi Grad, koja im je pomogla pri spašavanju.

Uz pomoć visokih ljestvi, pripadnici Civilne zaštite popeli su se do grane na kojoj se mačka nalazila i sigurno je spustili na tlo.

Na kraju, mačka je nahranjena, a stanovnici ulice posebno su zahvalni pripadnicima Civilne zaštite koji su izdvojili vrijeme da spase životinju u nevolji.

# ALIPAŠINO POLJE
# SARAJEVO
# MAČKA
# CIVILNA ZAŠTITA NOVI GRAD
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