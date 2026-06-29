Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PSI I MAČKE NAJUGROŽENIJI

Veterinarka upozorava: Toplotni udar kod životinja dolazi brže nego što mislite

Životinje nemaju razvijen mehanizam hlađenja kao ljudi. Zato se tokom visokih temperatura njihovo stanje može vrlo brzo pogoršati, kazala je Spahić

Životinjama mora biti stalno dostupna svježa i čista voda. Pexels

Piše: Zerina Voloder

29.6.2026

Visoke temperature koje prate ljetne toplotne valove predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik za domaće i kućne životinje. Stručnjaci upozoravaju da životinje mnogo teže podnose ekstremne vrućine nego ljudi, jer se ne mogu efikasno rashlađivati, što ih čini posebno osjetljivim na dehidraciju i toplotni udar.

Dr. vet. med. Nasiha Spahić za "Avaz" ističe da vlasnici često ne prepoznaju na vrijeme prve znakove pregrijavanja, što može dovesti do teških, pa i fatalnih posljedica.

- Životinje nemaju razvijen mehanizam hlađenja kao ljudi. Zato se tokom visokih temperatura njihovo stanje može vrlo brzo pogoršati, a pravovremena reakcija je ključna - navodi dr. Spahić.

Spahić: Ne ostavljajte životinje na suncu i u automobilima. Screenshot/ TV SA

- Najugroženije su starije i mlade životinje, kao i one sa hroničnim oboljenjima, viškom tjelesne težine te brahiocefalične pasmine pasa poput mopsa i buldoga, kod kojih je disanje već otežano i u normalnim uslovima - upozorava dr. Saphić. 

Prvi znaci toplotnog udara najčešće se manifestuju kroz ubrzano i otežano disanje, pojačano dahtanje, slabost i izraženu malaksalost, a u težim slučajevima dolazi do povraćanja, gubitka koordinacije i kolapsa. Ukoliko se ne reaguje odmah, stanje može završiti otkazivanjem organa i uginućem životinje.

Kako naglašava dr. Spahić, voda i hlad su osnovne mjere zaštite. 

- Životinjama mora biti stalno dostupna svježa i čista voda, a posude je potrebno držati u hladu i redovno ih čistiti. Posebno je važno obratiti pažnju na životinje na otvorenom, kojima treba obezbijediti više izvora vode i prirodnog hlada - Ističe dr. Spahić.

Izbjegavati aktivnosti

Veterinari savjetuju da se sve aktivnosti sa životinjama izbjegavaju u najtoplijem dijelu dana, između 11 i 17 sati, te da se šetnje i fizički rad planiraju u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Također, upozorava se da se životinje nikada ne ostavljaju u parkiranim vozilima, čak ni na kratko, jer temperature u automobilu mogu dostići smrtonosne vrijednosti u vrlo kratkom vremenu.

- Tokom ljetnih vrućina životinje često prirodno smanjuju apetit, što je normalna reakcija organizma, ali se preporučuje da se obroci daju u hladnijim dijelovima dana. Vlažna hrana može pomoći u boljoj hidrataciji, ali voda ostaje ključni izvor tečnosti- kazala je ona. 

Psi i mačke najugroženiji

Poseban oprez potreban je kod kućnih ljubimaca, posebno pasa i mačaka, kojima treba osigurati stalnu dostupnost hlada i vode, izbjegavati šetnje po užarenom asfaltu te obratiti pažnju na starije, mlade i bolesne životinje. U slučaju pojave simptoma toplotnog udara, životinju treba odmah skloniti u hlad, postupno rashlađivati mlakom vodom i bez odlaganja potražiti veterinarsku pomoć.

- Prevencija je najvažnija. Ako se životinje zaštite na vrijeme, većina ozbiljnih posljedica može se spriječiti -  poručuje dr. vet. med. Nasiha Spahić za "Avaz".

# ŽIVOTINJE
# PSI
# MAČKE
# VISOKE TEMPERATURE
# NASIHA SPAHIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.