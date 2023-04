I zaista, bez obzira na vrstu zvuka, kad god bi se oglasio alarm, mačka bi dojurila do mobitela i šapama ga utišala ili isključila.

Žena joj je rekla da njena mačka navodno zna sama isključiti alarm na mobitelu. Kako bi provjerila je li to istina, Kaelen je odlučila testirati ljubimicu, a video je objavila na TikToku.

Kaelen nije jasno zbog čega njezina mačka toliko mrzi alarme, ali ako je vjerovati studijama, mozak mačaka je oko 90 posto strukturiran poput ljudskog.

To znači da su možda pametnije nego što mislite i ako ih živcira buka, poput one koju, u ovom slučaju, stvara mobitel, one će se snaći i eliminirati je što je prije moguće.