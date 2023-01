Idealan ljubimac: Osam razloga zbog kojih je dobro imati psa

Svaki vlasnik psa tvrdi da je to njegov najbolji prijatelj. Psi zaista vjerno ostaju pored svojih vlasnika do kraja njihovih života i sa njima vam nikada neće biti dosadno.

Evo nekoliko dobrih razloga zašto je dobro imati psa:

1. Vlasnici pasa se češće smiju

Tako tvrdi istraživanje objavljena u časopisu "Society & Animals". Autori istraživanja pitali su vlasnike pasa i one koji to nisu da zabilježe koliko se puta smiju u danu. Pokazalo se da vlasnici pasa to rade češće.

2. U psu imate pravog prijatelja

Psi su evoluirali od vukova, a te životinje poznate su po tome što žive u čoporima i razvijaju snažnu povezanost s ostalim članovima. To je ono što današnje domaće pse čini odanima. Stefen Zavistovski (Stephen Zawistowski) iz Američkog društva za sprječavanje okrutnosti prema životinjama kaže da psi na svoje vlasnike gledaju kao na članove čopora i s njima se blisko vežu, kao što bi sa svojom braćom i sestrama iz čopora.



3. Ljudi su sa psima društveniji

Taj zaključak naulnika sa univerziteta u Liverpoolu i Bristolu dosta je logičan, jer vlasnici pasa češće izlaze u šetnje, susreću druge ljude i razgovaraju s njima, bili oni vlasnici pasa ili ne.

4. Psi mogu biti dobri za zdravlje

Studija objavljena u časopisu "National Academy of Sciences" pokazala je da djeca rođena u kućanstvima sa psom imaju manji rizik obolijevanja od astme ili alergija. Zahvaljujući psima kojima je dopušten izlazak i ulazak u kuću djeca razvijaju izmijenjenu zajednicu mikroba koji štite od alergena.