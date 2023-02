Mit ili istina: Da li zečevi zaista vole mrkvu

Često imamo određene predrasude ili vjerovanja kada je riječ o ljubimcima, koje nastaju usljed nedovoljnog informiranja.

U najvećem broju slučajeva ova uvjerenja ne mogu da naškode nikome i ne smetaju, ali ponekad umiju da naprave problem. Ishrana je čest predmet polemike među vlasnicima ljubimaca, pa stoga otkrivamo da li zečevi vole mrkvu.

Crtani film

U crtanim filmovima, serijama ili dječijim slikovnicama obavezan je prizor malog slatkog zeca koji uživa u svojoj omiljenoj namirnici - mrkvi. Ta slika se toliko urezala u naše misli da je vremenom ovo povrće postalo sinonim za ishranu zečeva. Međutim, da li ta čitava priča ima racionalnu osnovu, odnosno je li mrkva zaista dobra za zečeve i da li je oni vole.

Istina je da je mrkva zečevima isto što i, recimo, banana. Šta to znači? Svaki stručnjak za ishranu životinja reći će vam da mrkva ne može biti osnova zečije ishrane. Naime, ukoliko biste zeca hranili samo mrkvama, to bi za njega bilo fatalno. To bi bilo isto kao kada bi čovjek jeo samo slatkiše.

Zečevi najviše vole da jedu zeleno povrće s listovima, pa čak i ako im ponudite mrkvu sa zelenilom gore, oni će totalno ignorirati narandžasti dio povrća i pojesti zeleni dio. Ukoliko se ipak desi da vaš zec voli mrkvu, treba mu je davati u ograničenim količinama.