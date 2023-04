Supermoći koje posjeduju vaši psi: Mogu osjetiti kada dolazi loše vrijeme

"Reader's Digest" naveo je nekoliko supermoći koji imaju psi, poput super njuha i super vida, provjerite što ti četveronožni čupavci još mogu.

Super njuh: Nemojte ni pokušavati sakriti poslastice od svog psa. Njegov nos zna da ih imate. Njuh pasa je 10 do 100 hiljada puta osjetljiviji od čovjekovog.

Sjajni meteorolozi: Psi mogu osjetiti kada dolazi loše vrijeme. Psi su osjetljivi na pad pritiska zraka koji dolazi s jakim olujama i mogu čuti niske frekvencije koje ljudi ne mogu, poput daleke grmljavine i potresa.

Komunikacija repom: Psi mogu koristiti svoj rep za komunikaciju. Spuštaju rep kad se osjećaju uplašeno ili nervozno. Kad su uzbuđeni, repovi im stoje više u zraku. Ako je agresivan ili se osjeća ugroženo, rep mu je ravan i usmjeren prema nebu. Prethodne studije pokazale su da je mahanje repom ulijevo, tipično za pse koji su imali negativno iskustvo, poput suočavanja s opasnim psom.

Odlični dijagnostičari: Psi i ljudi znaju se brinuti jedni za druge. Psi mogu znati kad čovjek nije 100 posto zdrav, ponekad i prije nego što to čovjek sam shvati. Zahvaljujući svom snažnom njuhu, psi mogu nanjušiti hlapljive organske spojeve u ljudskim tijelima, što uključuje bolesti poput raka. Godine 2006. psi obučeni u Zakladi In Situ uspjeli su otkriti rak pluća s 97 posto preciznosti i rak dojke s 88 posto točnosti, samo njuškajući uzorke daha pacijenata. To su bolji rezultati od biopsije.