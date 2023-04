Koliko dugo kućna mačka može izdržati bez hrane

Kućne mačke su poznate po nezavisnosti, ali kada je hrana u pitanju, potrebna im je naša pomoć.



Svi vlasnici kućnih ljubimaca ponekad imaju hitne slučajeve zbog kojih moraju otići iz doma.

Oštećenje organa

Poznavanje odgovora na pitanje “koliko dugo mačka može da izdrži bez hrane“ je od suštinskog značaja za održavanje macinog zdravlja.

Nažalost, kućne mačke ne mogu dugo da prežive same bez hrane i vode. Njima su potrebni redovni obroci kako bi ostale zdrave. One su mesojedi, što znači da su im potrebni proteini na bazi mesa. Bez adekvatne ishrane, mačije tijelo će početi da razlaže vlastite rezerve mišića i masti za energiju, što može dovesti do oštećenja organa, slabosti i na kraju uginuća.

Uopćeno govoreći, mačke mogu preživjeti do dvije sedmice bez hrane, ali će već poslije prvih nekoliko dana imati zdravstvene probleme. Osim gubitka težine, izvjesni su otkazivanje bubrega i jetre, problemi s digestivnim sistemom i još mnogo toga.

Zbog toga je potrebno da imate osobu koja će povremeno provjeravati vašeg ljubimca dok ste odsutni. Mačka mora imati dovoljno vode za piće u svakom trenutku. Obavezno joj ostavite suhu ili vlažnu hranu u konzervi u slučaju da ogladni između posjeta.

Esencijalne kiseline

Razmislite o dodavanju visokokaloričnih poslastica poput vode od tunjevine ili lososovog ulja u njene dnevne obroke. Ovi dodaci sadrže esencijalne masne kiseline koje su neophodne za dobro zdravlje mačke.

Ako maca dobiva neku terapiju, pobrinite se da lijekove dobiva po redovnom rasporedu.

Kad planirate da ostavite mačku samu na nekoliko dana, unaprijed pripremite zalihe da se osoba koja mačku bude posjećivala ne bi izlagala dodatnim obavezama, piše Telegraf.