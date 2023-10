Spašen pas koji je proveo devet godina u laboratorijskom kavezu: Ovo su njegovi prvi koraci

- Mi to zovemo "bigl probojem", kada vas konačno pogledaju u oči, a ne kroz njih. Nekima je potrebno samo nekoliko dana, drugima mjeseci ili godine. Sidneju je trebalo izvjesno vreme, ali je konačno imao svoj proboj. Kad je pogledao u oči svoje hraniteljke, ona je znala da se on osjeća kao kod kuće, a on je znao da je siguran - ispričala je Šenon Kejt.

Žena koja je privremeno udomila Sidneja odmah ga je zavoljela i odlučila da ga zauvijek zadrži. Sidnej se u novom domu druži s biglom koji ga podučava tome kako treba da postane običan pas.

Zabrinjavajući podaci

Iz organizacije "Humane Society International" procjenjuju da se svake godine više od 50 miliona životinja koristi za eksperimente samo u SAD, a osim pasa, zloupotrebljavaju se i mačke, hrčci, kunići, ovce...

Nad psima se obično vrše testiranja na srcu, plućima ili bubrezima, a laboratoriji mogu da posmatraju kako bi neka supstanca mogla utjecati na rad ljudskih organa.