Prerano odvajanje mačeta od majke: Evo koje su posljedice

Prerano napuštanje mame mačke se može primjetiti u njihovom ponašanju kako sazrijevaju.

Postepeno odbijanje

Kada se mače pojavi na nečijem pragu, instinkt mnogih ljudi je da uzmu malo biće i da mu pomognu. Ali, kako možete da znate da li je ono prerano odlutalo od majke?



Veterinari preporučuju da novorođeni mačići ostanu sa svojim majkama dok ne napune najmanje 8 do 10 sedmica, a do ovog uzrasta, situacija je sljedeća: majke postepeno i prirodno odbijaju mačiće od dojenja, vid i sluh mačića potpuno sazrijevaju i nauče kako da se pravilno njeguju i igraju.

Ako nađete zdravo mače lutalicu, prvo sačekajte da biste se uvjerili da li je njegova majka u blizini.

Ukoliko požurite, uzmete mače i odnesete ga kući, evo šta vas čeka.

Sklonost bolestima

Novorođeni mačići dobijaju 100 posto potrebnih hranjivih materija iz majčinog mlijeka. Kada budu stari oko 8 sedmica, majka ih prirodno odvaja od dojenja, ali ako se prerano odbiju, oni ne dobiju hranljive materije koje su im potrebne za rast i napredovanje.

Mačići bez majke ili oni koji su prerano odbijeni moraju se hraniti na flašicu posebno pripremljenim vještačkim mlijekom za mačiće. Čak i sa njom, veoma mladi mačići možda neće dobiti sva antitijela koja bi dobili iz majčinog mlijeka što ih čini sklonim zastoju u rastu i bolestima.

Agresija

Novorođeni mačići ne dobijaju od majke samo hranljive materije iz mlijeka, već i lekcije o ponašanju koje dijele sa braćom i sestrama iz legla.

Mačići koji su prerano oduzeti od porodice ne uče da se igraju na način koji je svojstven ovoj životinjskoj vrsti. Ono ne zna kako da komunicira sa drugima, stidljivo je i uplašeno, i brzo ujede ili ogrebe kada "uđete" u njegov prostor. Skloniji su agresivnom ponašanju prema drugim mačkama i ljudima. Ako imate mače koje je prerano napustilo leglo, izložite ga drugim mačićima tokom prvih nekoliko mjeseci života.

Strah i stid

Mačići od majke dobijaju društvene "lekcije" i uče kako da reaguju na ljude i životinje, tako da oni koji su prerano uzeti od mame mogu postati plašljivi, stidljivi i plaše se drugih životinja, pa i ljudi.

Uplašeni mačići bježe kad im priđe neko koga ne poznaju. Interakcija sa ljudima prije nego što mačići napune 10 do 12 sedmica je idealna u pogledu učenja maca da se ne plaše.

Ako su mačići i njihovi drugovi izloženi raznim ljudima i životinjama u različitim sredinama tokom prvih nekoliko mjeseci, odrast će u samopouzdane mačke koje se ne boje. Uz strpljenje, miran i brižan vlasnik može zadobiti povjerenje mačića, čak i onog koje je prerano odvojeno od majke.

Poteškoće sa njegovanjem

Mačići od majke dobijaju mnogo više od ishrane, osim lekcija kako da postanu dobre mačke, oni dobijaju uputstva i o tome kako pravilno da se njeguju i ponašaju.

Neki rano odbijeni mačići će steći naviku da sisaju predmete i u tom slučaju bi trebalo da se posavjetujete sa veterinarom. On će tačno znati da li je mače prerano odbijeno od majke i ukazati vam na to kako da ga najbolje podižete.

Problemi sa pijeskom

Mačići koji se rano odvoje od majke moraju sami (uz pomoć vlasnika) da nauče kako da koriste kutiju sa pijeskom. Uopšteno govoreći, mačići počinju efikasno da koriste posudu sa pijeskom oko 8. sedmice, a kod prerano odvojenih maca to može trajati duže.

Prije nego što napune 3 sedmice, mačići nisu u stanju da sami obavljaju nuždu, pa im majka stimulacijom, lizanjem i njegovanjem, pomaže da je obave. Mačići također posmatraju majku i uče kako da koriste kutiju sa pijeskom.

Kada je mače rano odvojeno od majke, neće naučiti kako i gdje da pravilno obavi nuždu. Počevši od otprilike 4. sedmice starosti, vlasnik može da mu pomogne tako što će ga staviti u nisku kutiju sa pijeskom, nježno ga brisati i pomoći mu da sklanja pijesak prednjom šapom.

Poželjno je ponuditi mačetu nagradu kad obavi sve kako treba. Ne treba ga kritikovati i kažnjavati zbog nezgoda, mačetu koje je prerano oduzeto od majke bit će potrebno više vremena da nauči da pravilno koristi posudu sa pijeskom. Budite strpljivi.

Ponašanje vlasnika

Ako dovedete u dom mače siroče, ono koje je rano odvojeno od majke ili mače koje je majka napustila, evo kako da se ponašate.

Budite smireni i nježni dok uči kako da se ponaša u vašem domu. Izbjegnite da uzmete tek rođeno mače ili u tom slučaju obezbijedite mačku koja se nedavno okotila. Ako to nije moguće, bit će vam potrebna veterinarska pomoć, topao, bezbijedan prostor i odgovarajuća ishrana.

Nježno uzimajte mače 15 do 40 minuta dnevno kako bi se naviklo na interakciju sa ljudima. Ponudite mu razne oblike stimulacije i igrajte se s njim onako kako bi se igralo u leglu sa braćom i sestrama.

Naučite mače društvenim vještinama, ali mu postavite granice. Ako ste doveli u dom odraslu mačku koja je prerano uzeta od majke, budite strpljivi u zbližavanju s njom.

Prije svega, upoznajte njen temperament i pokažite da je bezbijedna. Ukoliko primjetite posebno agresivno ili neuobičajeno ponašanje, potražite savjet veterinara.