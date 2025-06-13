Kad vježbanje postane igra: Muškarac i njegovi psi ne odustaju od zabave u dvorištu

Vlasnici pasa dobro znaju koliko ljubimci mogu izmiješati planove, naročito kad je u pitanju vježbanje kod kuće. Upravo to je doživio čovjek koji je pokušao vježbati u dvorištu, ali su mu zlatni retriveri Fred i Roko (Rocco), zajedno sa štencem bernskog planinskog psa Bikinjem (Binky), priredili pravi sportski izazov.

Na travnatoj podlozi postavljenoj u dvorištu, vlasnik je krenuo sa vježbama istezanja, no psi su njegovu namjeru brzo pretvorili u igru. Umjesto da ga puste da se fokusira, vesele životinje su ga pratili u svakom pokretu, skakali oko njega i kad je legao, počeli su ga lizati kao da ga žele motivisati. Na kraju su i sami legli pored njega, uvjereni da je to dio zabave.

Sve je snimila njegova supruga, koja je s osmijehom znala da će pokušaj vježbanja završiti u potpunoj psećoj dominaciji.

Pogledajte ovaj simpatičan trenutak u nastavku!