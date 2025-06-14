Pas išao s vlasnicom na posao, ona snimila kako je smiješno zaspao

Bajler (Bayler), slatki mješanac shih tzua i tulearskog psa, prvi put je pratio svoju vlasnicu na posao – i odmah se osjećao kao kod kuće. Toliko se opustio da je većinu vremena prespavao na kauču u njenom uredu, otvorenih usta, kao da je odradio najtežu smjenu u životu.

Njegova vlasnica je taj simpatični prizor snimila i podijelila na Instagramu, gdje je Bajler brzo osvojio srca korisnika.

- Bajler je došao na posao sa mnom i uhvatila sam ga kako spava. Odmah otkaz - našalila se njegova vlasnica u opisu videozapisa koji je u jednom danu pogledan gotovo šest hiljada puta na ovoj popularnoj društvenoj mreži. Simpatičnog Bajlera pogledajte u nastavku.