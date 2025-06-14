Gdje s ljubimcima za vrijeme godišnjih odmora: Spas za odgovorne vlasnike pasa i mačaka

Konačno su stigli dugo očekivani topli dani, a to znači samo jedno – vrijeme je za godišnji odmor i predah od užurbane svakodnevice. Međutim, ako ste vlasnik kućnih ljubimaca, onda planiranje možda donosi i dozu zabrinutosti. Iako su naši krzneni ili perjani prijatelji izvor ljubavi i zabave, oni su ipak velika odgovornost. Neki sretnici za vrijeme praznika ili odmora mogu brigu prepustiti bliskim osobama, porodici i prijateljima, ali šta uraditi kada niste te sreće?

Cijene noćenja

Spas za takve situacije donose „hoteli za ljubimce“, koncept koji odavno postoji u svijetu, a u BiH je aktuelan posljednjih nekoliko godina.

Usluge i smještaj u hotelima za kućne ljubimce mogu se razlikovati od objekta do objekta, ali većini je zajedničko da u cijenu uključe osnovnu njegu, hranu i aktivnosti. Također, sada možete pozvati i pet taxi ako vam je potreban prevoz.

Istražili smo neke od tih smještaja i porazgovarali s vlasnicima o uslugama koje pružaju, kao i uvjetima koje vlasnici ljubimaca moraju ispuniti prije nego ih povjere na čuvanje.

Bakir Ajanović ispričao nam je o hotelu za pse „Mali raj“, cijenama smještaja i radostima koje pružaju najboljem čovjekovom prijatelju.

- Cijena ovisi o broju dana koliko pas ostaje. Dan s noćenjem košta 30 maraka i što je više noći u pitanju, ostvaruje se i popust. Ta cijena uključuje boravak na otvorenom, nastojali smo da napravimo koliko-toliko sličnu atmosferu kao kućnu, da se pas osjeća sigurno i da nije pod stresom. Također, uračunata je i naša hrana, osim ako vlasnik zahtijeva da pas jede neku određenu hranu, naprimjer, ako ima alergije, može poslati svoju hranu. Dvorište je ograđeno visokom ogradom, ne postoji mogućnost bježanja, odvajamo velike i male pse, s ljubimcima smo 24 sata, čak ni noću nisu sami. Prostor je klimatiziran, pa ukoliko vlasnik istakne da pas ne podnosi vrućine, može boraviti u tom klimatiziranom prostoru – kazao je Ajanović za „Avaz“.

Istaknuo je da pas mora biti vakcinisan redovnim vakcinama protiv zaraze i bjesnila, mora biti socijaliziran s drugim psima, baš iz razloga što ih ne zatvaraju u boksove nego puštaju da se igraju vani zajedno.