Kako pomoći ljubimcima da se naviknu na novi dom

Selidba je često haotična i stresna za ljude, ali ni kućni ljubimci nisu pošteđeni tog pritiska. Psi, mačke, ptice, pa čak i sitni glodari oslanjaju se na poznatu rutinu, poznate mirise i sigurno okruženje. Nagla promjena prostora, ljudi i navika može kod njih izazvati tjeskobu, zbunjenost, pa i promjene u ponašanju. Ipak, uz malo pažnje i pripreme, tranzicija može proći znatno lakše.

Priprema prije selidbe: prvi korak

Ako imate priliku, počnite ljubimca pripremati nekoliko dana ili sedmica ranije. Postavite prazne kutije po stanu kako bi se naviknuo na njihov miris i prisustvo. Psi će imati koristi od šetnji u novom naselju, ako je to moguće, dok se mačkama može ponuditi dekica ili grebalica koja će ih kasnije pratiti u novi prostor.

Održavanje rutine

U danima selidbe, kada sve izgleda haotično, ljubimci će se osjećati sigurnije ako ostanu u ustaljenoj rutini. Hrana u isto vrijeme, šetnja kao i obično, kratka igra – sve su to male stvari koje im daju osjećaj stabilnosti usred promjena.

Prvi dan u novom prostoru – polako i pažljivo

Nemojte odmah pustiti ljubimca da luta po cijelom stanu. Posebno kod mačaka, najbolje je prvo ih smjestiti u jednu sobu sa svim njihovim stvarima: krevetićem, zdjelicama, pijeskom i igračkama. Taj poznati mirisni kutak pomoći će im da se postepeno opuste. Kada pokažu radoznalost i sigurnost, možete im otvoriti i ostatak prostora.

Vaša prisutnost – najbolji lijek

Neki ljubimci će vas pratiti u stopu, drugi će se povući u tišinu. Oboje je sasvim normalno. Budite uz njih, pričajte im smirenim tonom, mazite ih i posvetite im pažnju. To im jasno pokazuje da su sigurni i voljeni – bez obzira na promjenu okoline.

Posebna briga za mačke

Mačke su izuzetno vezane za svoj teritorij, pa im promjene mogu teško pasti. Osigurajte im skrovita mjesta gdje se mogu sakriti i promatrati okolinu – kartonske kutije, police, pa čak i prazne ladice mogu biti dobrodošlo sklonište. Feromonski difuzeri koji se priključuju u utičnicu također mogu pomoći u smanjenju stresa.

I male životinje osjećaju promjene

Papagaji, hrčci, kunići, akvarijske ribe – i njima treba pažnja tokom selidbe. Neka njihova nova sredina sadrži poznate predmete iz starog doma: iste igračke, posude, čak i malo stare stelje, kako bi lakše prepoznali vlastiti miris i osjetili kontinuitet.

Strpljenje i ljubav – ključ za uspješnu prilagodbu

Nekim ljubimcima treba nekoliko dana, a nekima i više sedmica da se naviknu. Ne forsirajte ih. Svaka životinja ima svoj ritam prilagođavanja. Uz vašu prisutnost, pažnju i razumijevanje, nova kuća će ubrzo postati njihov dom – sigurno i toplo mjesto kojem se rado vraćaju.