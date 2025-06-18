Pas koji gleda crtani film o drugom psu rastopio je srca korisnika interneta

Jedan video objavljena 17. juna na Redditu izazvala je lavinu emocija među korisnicima – a glavna zvijezda nije čovjek, već kujica po imenu Penelopii. Na snimku, Penelopii s potpunom pažnjom gleda Lucy, kratak animirani film o psu koji pruža emocionalnu podršku djevojčici koja prolazi kroz teško razdoblje.

Penelopii živi sa svojom vlasnicom u Portlandu, u Oregonu. Već godinama uveseljava pratioce na društvenim mrežama svojim izražajnim pogledom i emotivnim reakcijama. Vlasnica redovno dijeli kratke videe njihove svakodnevice, ali ovaj posljednji video posebno je dirnuo publiku.

Niz pozitivnih komentara

Komentari ispod objave brzo su se nizali: "Preslatko", "Ovo mi je popravilo dan", "Nakon teškog dana, ovaj video mi je vratio osmijeh", "Predivno lice, baš mi je bilo potrebno ovo vidjeti".