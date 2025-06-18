Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

VIRALAN SNIMAK

Pas koji gleda crtani film o drugom psu rastopio je srca korisnika interneta

Penelopii, mješanka haskija, postala je hit nakon što je snimljena kako s pažnjom prati svoj omiljeni animirani film

Penelopii. Reddit

M. A.

18.6.2025

Jedan video objavljena 17. juna na Redditu izazvala je lavinu emocija među korisnicima – a glavna zvijezda nije čovjek, već kujica po imenu Penelopii. Na snimku, Penelopii s potpunom pažnjom gleda Lucy, kratak animirani film o psu koji pruža emocionalnu podršku djevojčici koja prolazi kroz teško razdoblje.

Penelopii živi sa svojom vlasnicom u Portlandu, u Oregonu. Već godinama uveseljava pratioce na društvenim mrežama svojim izražajnim pogledom i emotivnim reakcijama. Vlasnica redovno dijeli kratke videe njihove svakodnevice, ali ovaj posljednji video posebno je dirnuo publiku.

Niz pozitivnih komentara

Komentari ispod objave brzo su se nizali: "Preslatko", "Ovo mi je popravilo dan", "Nakon teškog dana, ovaj video mi je vratio osmijeh", "Predivno lice, baš mi je bilo potrebno ovo vidjeti".

Ljudi su se složili da im je gledanje ovog videa donijelo utjehu i radost – baš kao što Lucy u crtanom filmu pomaže svojoj djevojčici.

Zašto psi više gledaju televiziju nego prije?

Jedan korisnik je u komentaru spomenuo zanimljiv detalj: psi i mačke nisu uvijek bili zainteresovani za televiziju. Dok su stariji televizori s CRT ekranima imali nisku frekvenciju osvježavanja slike koju su životinje teško percipirale, moderni LCD i OLED ekrani – s frekvencijama od 60 Hz i više – omogućavaju im da jasnije vide pokrete.

Zahvaljujući napretku tehnologije, kućni ljubimci danas mogu prepoznati zvukove i pokrete na ekranu, naročito kad su u pitanju druge životinje. Nije ni čudo što Penelopii tako pažljivo prati svoju omiljenu priču

# CRTANI FILM
# REDDIT
# PAS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.