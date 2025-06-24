Kako prepoznati i spriječiti pretilost kod mačke

Mačke vole jesti, ali pretilost kod kućnih mačaka postaje ozbiljan zdravstveni problem koji može skratiti njihov život.

Vlasnici često ne primijete višak kilograma dok se ne pojave poteškoće s disanjem, kretanjem ili bolesti poput dijabetesa. Veterinari upozoravaju da pretilost povećava rizik od bolesti srca, jetre i zglobova.

Kako prepoznati pretilu mačku? Ako ne možete lako napipati rebra, mačka nema izražen struk, manje je aktivna i ima neuredno krzno, moguće je da je pretila.

Uzrok pretilosti nije samo prevelika količina hrane, već i nedostatak kretanja, stalno dostupna hrana, ljudska hrana i hormonske promjene.

Ako sumnjate na pretilost, obavezno posjetite veterinara koji će preporučiti siguran plan mršavljenja. Savjeti uključuju dijetalnu hranu, precizno doziranje hrane, usporavanje hranjenja i povećanje aktivnosti kroz igru.

Zdrava mačka je sretnija, zato pratite njeno stanje i na vrijeme reagujte kako biste spriječili ozbiljne zdravstvene probleme.