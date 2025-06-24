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KUĆNI LJUBIMCI

Kako prepoznati i spriječiti pretilost kod mačke

Veterinari upozoravaju da pretilost povećava rizik od bolesti srca, jetre i zglobova

Pretilost kod mačaka. Platforma X

S. B.

24.6.2025

Mačke vole jesti, ali pretilost kod kućnih mačaka postaje ozbiljan zdravstveni problem koji može skratiti njihov život.

Vlasnici često ne primijete višak kilograma dok se ne pojave poteškoće s disanjem, kretanjem ili bolesti poput dijabetesa. Veterinari upozoravaju da pretilost povećava rizik od bolesti srca, jetre i zglobova.

Kako prepoznati pretilu mačku? Ako ne možete lako napipati rebra, mačka nema izražen struk, manje je aktivna i ima neuredno krzno, moguće je da je pretila. 

Uzrok pretilosti nije samo prevelika količina hrane, već i nedostatak kretanja, stalno dostupna hrana, ljudska hrana i hormonske promjene.

Ako sumnjate na pretilost, obavezno posjetite veterinara koji će preporučiti siguran plan mršavljenja. Savjeti uključuju dijetalnu hranu, precizno doziranje hrane, usporavanje hranjenja i povećanje aktivnosti kroz igru.

Zdrava mačka je sretnija, zato pratite njeno stanje i na vrijeme reagujte kako biste spriječili ozbiljne zdravstvene probleme.

# MAČKE
# VETERINARI
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