Iza ljepote perzijske mačke kriju se ozbiljni zdravstveni izazovi

Iako su perzijske mačke poznate po svojoj eleganciji, raskošnoj dlaci i mirnoj naravi, ova rasa suočava se s nizom ozbiljnih zdravstvenih izazova. Njihov specifičan izgled rezultat je brahicefalične građe lubanje, što često uzrokuje poteškoće s disanjem, hrkanje i osjetljivost na toplotu.

Osim toga, podložne su nasljednoj policističnoј bolesti bubrega (PKD), koja se razvija tiho, a može imati teške posljedice ako se ne otkrije na vrijeme. Zbog ispupčenih očiju sklone su infekcijama, suzenju i stanju zvanom entropij, gdje kapci oštećuju rožnicu.

Njihova čeljust i zbijeni zubi često izazivaju nakupljanje kamenca i bolesti desni, pa se preporučuje redovno čišćenje i veterinarska kontrola.

Njega dlake predstavlja poseban izazov – svakodnevno češljanje je neophodno kako bi se spriječili čvorići i kožne iritacije, a u težim slučajevima, zapuštene mačke moraju se čak i brijati.

Perzijske mačke su osjetljive i na gljivične infekcije, perut i seboreju, zbog čega zahtijevaju konstantnu pažnju i brigu.