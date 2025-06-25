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ZUBNI PROBLEMI

Iza ljepote perzijske mačke kriju se ozbiljni zdravstveni izazovi

Osjetljive su i na gljivične infekcije

Perzijske mačke. Platforma X

S. B.

25.6.2025

Iako su perzijske mačke poznate po svojoj eleganciji, raskošnoj dlaci i mirnoj naravi, ova rasa suočava se s nizom ozbiljnih zdravstvenih izazova. Njihov specifičan izgled rezultat je brahicefalične građe lubanje, što često uzrokuje poteškoće s disanjem, hrkanje i osjetljivost na toplotu. 

Osim toga, podložne su nasljednoj policističnoј bolesti bubrega (PKD), koja se razvija tiho, a može imati teške posljedice ako se ne otkrije na vrijeme. Zbog ispupčenih očiju sklone su infekcijama, suzenju i stanju zvanom entropij, gdje kapci oštećuju rožnicu. 

Njihova čeljust i zbijeni zubi često izazivaju nakupljanje kamenca i bolesti desni, pa se preporučuje redovno čišćenje i veterinarska kontrola.

Njega dlake predstavlja poseban izazov – svakodnevno češljanje je neophodno kako bi se spriječili čvorići i kožne iritacije, a u težim slučajevima, zapuštene mačke moraju se čak i brijati. 

Perzijske mačke su osjetljive i na gljivične infekcije, perut i seboreju, zbog čega zahtijevaju konstantnu pažnju i brigu.

# MAČKE
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