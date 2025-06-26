Zašto je 26. juni savršen dan za ljubimce na radnom mjestu

I dok su nekada djeca imala svoj dan u uredima roditelja, danas je red na pse da zauzmu svoje mjesto na radnom mjestu. Svake godine 26. juna obilježava se “Take Your Dog to Work Day” – dan kada je ne samo dopušteno, već i poželjno povesti svog četveronožnog prijatelja na posao.

Ovu inicijativu, koja slavi pse kao vjerne saputnike i potiče udomljavanje iz skloništa, pokrenula je 1999. godine američka organizacija "Pet Sitters International". U Americi se ovaj dan tradicionalno obilježava prvog petka nakon Dana očeva, dok kod nas još nije široko prihvaćen.

Pored samog dana, postoji i cijela sedmica vođenja ljubimaca na posao, kao i poseban dan posvećen mačkama, koji se obilježava neposredno nakon američkog Dana očeva.

Sve više dokaza pokazuje kako prisustvo kućnih ljubimaca na radnom mjestu značajno smanjuje stres, potiče druženje među kolegama i unosi opušteniju atmosferu.

Za zaposlene koji imaju psa, ovaj dan može biti prilika da s kolegama podijele radost života sa svojim ljubimcem i zajedno promovišu udomljavanje napuštenih životinja, dajući im novi dom i šansu za sretniji život.