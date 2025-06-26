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TIMSKI DUH

Zašto je 26. juni savršen dan za ljubimce na radnom mjestu

Prisustvo kućnih ljubimaca na radnom mjestu značajno smanjuje stres

Uvođenje ljubimaca na posao kao lijek protiv stresa. Platforma X

S. B.

26.6.2025

I dok su nekada djeca imala svoj dan u uredima roditelja, danas je red na pse da zauzmu svoje mjesto na radnom mjestu. Svake godine 26. juna obilježava se “Take Your Dog to Work Day” – dan kada je ne samo dopušteno, već i poželjno povesti svog četveronožnog prijatelja na posao.

Ovu inicijativu, koja slavi pse kao vjerne saputnike i potiče udomljavanje iz skloništa, pokrenula je 1999. godine američka organizacija "Pet Sitters International". U Americi se ovaj dan tradicionalno obilježava prvog petka nakon Dana očeva, dok kod nas još nije široko prihvaćen.

Pored samog dana, postoji i cijela sedmica vođenja ljubimaca na posao, kao i poseban dan posvećen mačkama, koji se obilježava neposredno nakon američkog Dana očeva.

Sve više dokaza pokazuje kako prisustvo kućnih ljubimaca na radnom mjestu značajno smanjuje stres, potiče druženje među kolegama i unosi opušteniju atmosferu. 

Za zaposlene koji imaju psa, ovaj dan može biti prilika da s kolegama podijele radost života sa svojim ljubimcem i zajedno promovišu udomljavanje napuštenih životinja, dajući im novi dom i šansu za sretniji život.

# PSI
# KUĆNI LJUBIMCI
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