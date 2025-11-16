Korektor ili korektor u boji: Koji vam je stvarno potreban?

U svijetu mejkapa postoje proizvodi koji izgledaju gotovo jednako, a ipak prave potpuno različite stvari. Korektor i korektor u boji spadaju u tu kategoriju. Često stoje jedan kraj drugog u neseseru, a mi uzimamo prvi koji nam dođe pod ruku. Međutim pravi trik u postizanju svježeg i odmornog izgleda nije u količini nanesenog proizvoda, nego u razumijevanju kad i zašto se koriste.

Razlika je suptilna, ali presudna: dok korektor prikriva, korektor u boji ispravlja. Kad naučite pravilno da kombinujete nijanse, lice postaje platno bez sivih sjena, crvenila i umora, a ten zadržava prirodan sjaj bez preteškog sloja pudera, prenosi B92.

Korektor je klasičan alat svakog mejkap izgleda. On ne mijenja boju kože, nego je ujednačuje. Idealan je za prekrivanje podočnjaka, bubuljica, pigmentacijskih fleka ili sitnih nepravilnosti koje jednostavno želite da "izbrišete". Ključno je odabrati nijansu koja se savršeno stapa s vašim tonom kože. Previše svjetla nijansa može naglasiti nepravilnosti, dok pretamna ostavlja sivkast dojam.

Mejkap artisti savjetuju da se korektor nanosi nakon pudera, osim kad se kombinuje s korektorom u boji, jer tada dolazi nakon njega. Njegova tekstura treba da bude kremasta, ali lagana, jer pravi korektor ne stvara sloj, nego efekat odmora i čistoće tena.

Mala nauka iza savršenog tena

Ako je korektor vaš alat za prekrivanje, korektor u boji (eng. color corrector) alat je za pripremu platna. Njegov zadatak jeste da neutralizuje neželjene tonove prije nego što krenete s ostalim koracima u šminkanju. Ovde do izražaja dolazi teorija boja prema kojoj suprotne nijanse na spektru poništavaju jedna drugu.

Zelena boja ublažava crvenilo od bubuljica i iritacija. Breskvaste i narandžaste nijanse brišu tamne, plavkaste podočnjake. Ljubičasti tonovi vraćaju svežinu sivkastom ili žućkastom tenu, dok žuti neutralizuje blago ljubičaste vene. Sve te male korekcije stvaraju ujednačenu bazu, tako da kasniji sloj korektora i pudera izgleda kao vaša prirodna koža, ali bolja.

Najvažnije pravilo?

Korektor u boji nanosi se samo tamo gdje je potreban. Manje je više. Nanesite ga prstima ili malom četkicom i nježno utapkajte dok se ne stopi s kožomm. Tek tada uzmite klasični korektor u tonu kože koji će "zapečatiti popravke" i učiniti sve potpuno neprimijetnim.