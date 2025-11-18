Moda Milana sa mirisom Bosne: Armin Osmančević kroz kafu povezao bosansku i italijansku kulturu

Inspirisan kafom, Armin Osmančević, autor modnog brenda AROS, svjetski dizajner sa adresom u Sarajevu, kreirao je novu kolekciju za sezonu jesen/zima 2025. Nakon što je prije nekoliko mjeseci modu Milana doveo u bh. prijestolnicu, sada je kroz topli napitak uspio povezati dvije kulture – bosansku i italijansku. Miris i teksturu kafe pretočio je u materijale i krojeve, a italijansku estetiku i bosansku kulturu ispijanja kafe pretočio je u modnu priču za muškarce koja će početkom decembra biti prezentirana javnosti. - Iskreno vjerujem da sve najljepše uspomene i najzanimljivije priče nastaju uz kafu. U našem podneblju, kultura kafe nosi bezbroj značenja — od laganog jutarnjeg razgovora do ozbiljnog poslovnog trenutka. Za mene, kafa je stil života: inspiracija, odmor, mali luksuz u toku dana. Najbolja je, uvijek, u društvu onih najbližih. Italijanska tradicija kafe je takođe dio svakodnevnog života, a karakterišu je rituali kao što je ispijanje kafe stojeći za šankom, za razliku od nas koji volimo ćejfiti kafu. Počeo sam piti kafu sa devet godina, jer bi moja majka, inače šnajderica znala napraviti kafu meni i njoj, da oćejfimo prije nego što ona počne raditi, tako da je meni kafa sastavni dio izrade garderobe, i za nju me uvijek veže toplina, kreativnost i pozitivna energija. Ćejf, razgovori, odabir materijala i boja - Kafu pijem ujutro sam ili sa prijateljima, u Štrosmajerovoj ulici preko puta ateljea AROS, kombinirajući iskustvo Italije sa našim osjećajem ćejfa, druženja i razgovora koji je unikatan u svijetu, obično uz superiore espresso ili mali macchiato. Poslijepodne pijem kafu sa mojim timom, često napolju ispred ateljea uz duge razgovore na temu života, uzora, moralnih vrijednosti i tih malih užitaka ispijanja kafe i svega što uz nju dolazi. Tako je i nastala ova kolekcija; crna, krem, smeđa, bež, sve su to različite boje kafe pretočene direktno iz najljepših trenutaka koje sam osjetio u Sarajevu poslednjih mjeseci, sa fokusom na najbolje materijale, prelijep dizajn i vječnu eleganciju - kaže Osmančević.

Pri izradi svake kolekcije Osmančević posebnu pažnju poklanja odabiru materijala, jer, svaki od njih priča priču za sebe, posebno u smislu nosivosti i trajnosti. Jer, njegovi modeli nastaju po mjeri, a materijali pružaju kvalitet zbog čega traju vječno! - Dok sam radio na kolekciji za jesen/zimu 2025, vraćao sam se temeljnim pitanjima: ko su naši istinski uzori, koje vrijednosti nosimo, i kako odjeća može biti smisleni dio života u vremenu koje prolazi nevjerovatnom brzinom? U središtu mog rada stoji odgovornost — briga o kvaliteti materijala, transparentnosti i održivosti svakog koraka lanca nabave i proizvodnje, kako bismo zaštitili i sačuvali svijet za generacije koje dolaze. Sarađujemo s više od četrdeset italijanskih kuća specijaliziranih za prirodna vlakna. Loro Piana, Carnet Ferla, Drapers, Zegna Baruffa, Rogna, Ariston Napoli su neki brendovi koje sam koristio u ovoj kolekciji. Fokus je uvijek na dugotrajnosti, nikada na prolaznim trendovima. Odjeća treba biti modularna, slojevita i trajati decenijama. Materijali su pažljivo birani: kašmir lagan poput pera, alpaka meka poput putera, ekstra-fina merino vuna izuzetne čvrstoće, organski pamuk i lyocell izrađen od eukaliptusa. Sve opipljivo, senzualno i stvoreno da traje. Bez viškova, bez ukrasa koji odvlače pažnju — samo čista namjera, funkcija i tiha elegancija – objašnjava Osmančević. Sklad boja s mjerom i dugovječnost Svaka nova AROS sezona nastavlja se na prethodnu, gotovo neprimjetno, kao prirodan tok. Sako iz kolekcije proljeće/ljeto 2025 nosi se uz hlače jesen/zima 2025 — istinska održivost, ne kao slogan, već kao princip. Bez vidljivih logotipa. Bez prolaznih trendova. Samo čiste linije, besprijekorna konstrukcija i materijali koji govore svojom tišinom. - Ne zanima me moda, već trag koji ostaje. Sklad boja postavljen s mjerom, izrada bez ijednog pretjeranog detalja; garderoba koja šapuće umjesto da traži pažnju. Odjevni predmeti koji traže blizinu, a ne publiku. Moj cilj nadilazi stabilnost poslovanja — želim da naš rad doprinese široj zajednici, da potakne ljepšu, odgovorniju svakodnevicu. Muški stil je tek u svojoj ranoj fazi; i ja sam tek na početku. Sve što zaista želim reći, reći ću kroz kolekcije koje dolaze – pojašnjava Osmančević. Ove sedmice AROS predstavlja prvi dio kolekcije — tihu posvetu ritualu jutarnje kafe u Štrosmajerovoj ulici, malom urbanom trenutku koji, u ovom gradu, ima poseban mir. Kompletna kolekcija Jesen/Zima 2025 stiže početkom decembra, obogaćena pažljivo izabranim saradnjama sa globalnim brendovima iz različitih industrija. - Za nas, odjeća po mjeri znači da se dizajn prilagođava čovjeku — ne obrnuto. U vremenu ubrzanih odluka, biramo sporiji ritam: slušamo potrebe klijenata, pravimo garderobu koja traje. Pored sezonske AROS kolekcije, nudimo i AROS LUX — uslugu potpuno personalizirane izrade, oblikovane oko individualnog stila, želja i mjere. Nakon nedavne posjete klijentima u Štutgartu, AROS LUX idućih sedmica selimo u Varšavu i Dubai. Namijenjena odabranoj klijenteli, ova usluga pruža pristup materijalima, detaljima i krojevima koji se rijetko nalaze drugdje. Proces traje 4 do 6 sedmica. Mjera, odabir tkanine, dugmadi i postave, razgovor o stilu — svaki korak bilježi se precizno prije nego što se sve pošalje u našu italijansku fabriku. Po završetku izrade, ponovo se susrećemo s klijentom radi finalnog pregleda. Sve preference čuvamo u sigurnom digitalnom profilu, stvarajući savršenu sintezu klasičnog zanata i savremene tehnologije, potpuno unikatnu u našoj regiji – naglašava Osmančević.

Globalna priča iz Sarajeva Prije Sarajeva ispisao je impresivnu karijeru, sarađivao je sa mnogim poznatim brendovima poput H&M, Adidas, Stella McCartney. Ali, povratak u domovinu za Armina je značio povratak sebi.

