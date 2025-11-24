Crna je nova plava: Lejdi Gaga ponovo iznenadila povratkom misterioznoj nijansi

Lejdi (Lady) Gaga ponovo nosi crnu kosu i time je iznenadila fanove u Parizu. Nakon što je godinama eksperimentisala s platinasto plavom bojom, umjetnicu sve više viđamo u mračnom izdanju. Tako je sada vratila misterioznu, dramatičnu crnu nijansu, donoseći potpuno drugu energiju svom stilu.

Iako je poznata po čestim promjenama frizura, ovaj put je neočekivani povratak crnoj posebno iznenadio publiku. U oktobru je snimala "The Devil Wears Prada 2" u Milanu s plavom kosom, dok je ranije, u septembru, za nastup u emisiji "The Late Show" nosila crnu.

Obično ovakve promjene najavljuje, pa je efekat iznenađenja bio još veći.