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NEOČEKIVAN POTEZ

Crna je nova plava: Lejdi Gaga ponovo iznenadila povratkom misterioznoj nijansi

Potvrđuje status modnog trendsetera i nepredvidive umjetnice

Lady Gaga. Instagram

A. P.

24.11.2025

Lejdi (Lady) Gaga ponovo nosi crnu kosu i time je iznenadila fanove u Parizu. Nakon što je godinama eksperimentisala s platinasto plavom bojom, umjetnicu sve više viđamo u mračnom izdanju. Tako je sada vratila misterioznu, dramatičnu crnu nijansu, donoseći potpuno drugu energiju svom stilu.

Iako je poznata po čestim promjenama frizura, ovaj put je neočekivani povratak crnoj posebno iznenadio publiku. U oktobru je snimala "The Devil Wears Prada 2" u Milanu s plavom kosom, dok je ranije, u septembru, za nastup u emisiji "The Late Show" nosila crnu. 

Obično ovakve promjene najavljuje, pa je efekat iznenađenja bio još veći.

Iz svega se može zaključiti da je Gaga pokazala kako crna kosa i dalje ima svoju moć – nakon perioda plave, jasno je da crna sada postaje nov omiljen izbor. Taj povratak dramatičnoj nijansi potvrđuje njen status modnog trendsetera i nepredvidive umjetnice.

Osim promjena izgleda, Gaga je otkrila i sljedeći veliki životni cilj – postati majka. A redovno dijeli i posebne trenutke sa svojim vjerenikom Majklom Polanskim (Michael Polansky).  

# LADY GAGA
# TRANSFORMACIJA
# KOSA
# TRENDOVI
# FRIZURE
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